Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

СКР возбудил дело о гибели ребёнка в результате действий украинских силовиков в Донбассе

Ведомство устанавливает должностных лиц, ответственных за применение запрещённых средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения юго-востока Украины.

5 апреля 2021, 10:08
<p>Фото © ТАСС / Геодакян Артем</p>

Фото © ТАСС / Геодакян Артем

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели ребёнка на окраине Донецка. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства. По данным следствия, 2 апреля 2021 года украинские силовики вновь нарушили режим перемирия и произвели атаку с применением тяжёлых вооружений и беспилотников в поселке Александровском, в результате чего во дворе дома по улице Дорожной погиб 5-летний мальчик, а его 66-летняя бабушка получила ранения.

На окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок

На окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок

Кроме того, 3 апреля 2021 года в результате взрыва боеприпаса в районе улицы Лесной села Николаевка (ЛНР) 46-летний мирный житель получил ранения.

"Украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней. По указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", — сообщила пресс-служба СКР.

Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс: "У Украины для этого всё готово"

Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс: "У Украины для этого всё готово"

Напомним, приказ о полном прекращении огня в Донбассе был издан и доведён до личного состава Народной милиции ДНР и ЛНР в июле прошлого года. Такой же приказ был выдан и на Украине. Однако после этого режим прекращения огня неоднократно нарушался. Так, в начале февраля Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата народной милиции Сергея Попова, а в начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Депутат Рады заявил, что Украина близка к широкомасштабной войне в Донбассе

сегодня в 10:20

СКР: В незаконных акциях 23 и 31 января участвовало 1,4 тысячи подростков

5 марта, 11:35

"Беги быстрее! Ничего страшного!" Родители продолжили болеть за детей после обрушения крыши спорткомплекса в Кирове — полное видео инцидента

сегодня в 10:56

Кудрин считает, что двукратного снижения уровня бедности можно добиться раньше 2030 года

сегодня в 11:08

Самолёт Казань — Стамбул готовится к аварийной посадке в Шереметьево

сегодня в 10:49

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1