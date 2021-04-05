СКР возбудил дело о гибели ребёнка в результате действий украинских силовиков в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели ребёнка на окраине Донецка. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства. По данным следствия, 2 апреля 2021 года украинские силовики вновь нарушили режим перемирия и произвели атаку с применением тяжёлых вооружений и беспилотников в поселке Александровском, в результате чего во дворе дома по улице Дорожной погиб 5-летний мальчик, а его 66-летняя бабушка получила ранения.

Кроме того, 3 апреля 2021 года в результате взрыва боеприпаса в районе улицы Лесной села Николаевка (ЛНР) 46-летний мирный житель получил ранения.

"Украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней. По указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", — сообщила пресс-служба СКР.

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