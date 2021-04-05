Депутат Рады заявил, что Украина близка к широкомасштабной войне в Донбассе
Нынешнюю линию властей Незалежной он назвал политикой правового беспредела.
Фото © ТАСС / Андрей Ратмиров
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что Украина как никогда близка к началу широкомасштабной войны в Донбассе.
"Оценивая нынешнюю политику правового беспредела и действия по узурпации власти президента Зеленского, могу с полной уверенностью заявить, что мы как никогда близки к началу широкомасштабной войны в Донбассе, которая охватит всю Украину, а значит, тысячи новых смертей наших граждан, и чем их будет больше, тем для власти лучше", — написал Кива в своём телеграм-канале.
Начало войны даст властям право ввести военное положение во всей стране и тем самым позволит "заменить недовольство населения властью животным страхом за свои жизни", считает нардеп.
Напомним, приказ о полном прекращении огня в Донбассе был издан и доведён до личного состава Народной милиции ДНР и ЛНР в июле прошлого года. Такой же приказ был выдан и на Украине. Однако в 2021 году в регионе фиксируется очередное обострение: в феврале Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок.
Лента новостей
Под Кировом парень разбил авто бывшей и хотел выдать это за ДТП, но регистратор раскрыл правду — видео
сегодня в 10:08
СКР возбудил дело о гибели ребёнка в результате действий украинских силовиков в Донбассе
сегодня в 10:08
"Неактуально для многих регионов": Эксперты сочли бесполезными динамические дорожные знаки
сегодня в 09:57
Выбор редакции
СКР возбудил дело о гибели ребёнка в результате действий украинских силовиков в Донбассе
Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс: "У Украины для этого всё готово"
МИД Украины выступил против отмены харьковских соглашений о российском флоте в Крыму
"Беги быстрее! Ничего страшного!" Родители продолжили болеть за детей после обрушения крыши спорткомплекса в Кирове — полное видео инцидента
Самолёт Казань — Стамбул готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Комментариев: 0