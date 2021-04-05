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Депутат Рады заявил, что Украина близка к широкомасштабной войне в Донбассе

Нынешнюю линию властей Незалежной он назвал политикой правового беспредела.

5 апреля 2021, 10:20
<p>Фото © ТАСС / Андрей Ратмиров</p>

Фото © ТАСС / Андрей Ратмиров

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что Украина как никогда близка к началу широкомасштабной войны в Донбассе.

"Оценивая нынешнюю политику правового беспредела и действия по узурпации власти президента Зеленского, могу с полной уверенностью заявить, что мы как никогда близки к началу широкомасштабной войны в Донбассе, которая охватит всю Украину, а значит, тысячи новых смертей наших граждан, и чем их будет больше, тем для власти лучше", написал Кива в своём телеграм-канале.

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Начало войны даст властям право ввести военное положение во всей стране и тем самым позволит "заменить недовольство населения властью животным страхом за свои жизни", считает нардеп.

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Напомним, приказ о полном прекращении огня в Донбассе был издан и доведён до личного состава Народной милиции ДНР и ЛНР в июле прошлого года. Такой же приказ был выдан и на Украине. Однако в 2021 году в регионе фиксируется очередное обострение: в феврале Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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