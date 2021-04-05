Депутат Рады заявил, что Украина близка к широкомасштабной войне в Донбассе

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что Украина как никогда близка к началу широкомасштабной войны в Донбассе.

"Оценивая нынешнюю политику правового беспредела и действия по узурпации власти президента Зеленского, могу с полной уверенностью заявить, что мы как никогда близки к началу широкомасштабной войны в Донбассе, которая охватит всю Украину, а значит, тысячи новых смертей наших граждан, и чем их будет больше, тем для власти лучше", — написал Кива в своём телеграм-канале.