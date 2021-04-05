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Расчленившего жену петербуржца направили на принудительное лечение в психбольницу

Мужчина освобождён от уголовной ответственности.

5 апреля 2021, 10:43

Фото © Соцсети

Жестоко расправившийся с 23-летней женой житель Санкт-Петербурга помещён на принудительное лечение в психиатрический стационар. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

"Суд освободил его от уголовной ответственности, применив к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением", — говорится в сообщении.

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Напомним, 27 июля у дома в Выборгском районе Санкт-Петербурга было найдено туловище девушки без головы, рук и ног. По подозрению в расправе задержали супруга убитой. По данным следствия, мужчина поссорился с женой и в ходе конфликта ударил её по голове топором несколько раз. После этого он отрубил голову, верхние и нижние конечности супруги и спрятал их в чемодане. Туловище девушки он выбросил из окна квартиры. Лайф узнал подробности расправы петербуржца над женой. Мужчина угрожал возлюбленной убийством. На допросе он сознался в совершении преступления и заплакал.

Были проблемы с головой. Соседи рассказали Лайфу о петербуржце, расчленившем жену — видео

Были проблемы с головой. Соседи рассказали Лайфу о петербуржце, расчленившем жену — видео

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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