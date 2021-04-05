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Самолёт Казань — Стамбул готовится к аварийной посадке в Шереметьево

По данным СМИ, у лайнера авиакомпании NordWind не убралась стойка шасси.

5 апреля 2021, 10:49
<p>Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Валерий Матыцин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Самолёт, вылетевший утром из Казани в Стамбул, направили на техническую посадку в Шереметьево. По данным Пятого канала, у лайнера авиакомпании NordWind не убралась стойка шасси.

Из-за неполадок самолёт сначала кружил над городом вылета, затем командир принял решение о технической посадке в Москве. Ожидается, что самолёт приземлится в Шереметьево после выработки топлива.

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А 4 апреля в Красноярске вынужденную посадку совершил самолёт "Боинг 787-900", летевший из Токио во Франкфурт. По данным Лайфа, во время полёта у воздушного судна отказал левый двигатель.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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