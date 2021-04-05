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Мать и отчима из Ростовской области арестовали за издевательства над истощённой дочерью

Ранее они признались, что связывали малышку, потому что она много плакала и грызла обои.

5 апреля 2021, 11:23

Мать истощённой девочки в суде. Видео © LIFE

Суд города Новошахтинска Ростовской области на два месяца арестовал мать и отчима, моривших голодом семилетнюю дочь. Их отправят в СИЗО. Родители стали фигурантами уголовного дела по статье об истязании в отношении несовершеннолетнего.

Мать истощённой малышки из Ростовской области рассказала, почему издевалась над дочерью

Мать истощённой малышки из Ростовской области рассказала, почему издевалась над дочерью

Напомним, об этой шокирующей истории стало известно после публикации в местной группе в соцсети "ВКонтакте". Девочку нашли сильно истощённой, связанной по рукам и ногам. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства произошедшего в кратчайшие сроки.

Отец истощённой малышки из Ростовской области объяснил, почему не может забрать дочь у горе-матери

Отец истощённой малышки из Ростовской области объяснил, почему не может забрать дочь у горе-матери

Сейчас ребёнок находится в новошахтинской больнице, позже его передадут в органы опеки. По словам источника Лайфа, биологический отец девочки желания взять опекунство не изъявил, хотя ранее он рассказывал, что переживает за судьбу дочери, и объяснял, почему не может забрать её у горе-матери.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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