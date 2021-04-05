Мать и отчима из Ростовской области арестовали за издевательства над истощённой дочерью

Суд города Новошахтинска Ростовской области на два месяца арестовал мать и отчима, моривших голодом семилетнюю дочь. Их отправят в СИЗО. Родители стали фигурантами уголовного дела по статье об истязании в отношении несовершеннолетнего.

Напомним, об этой шокирующей истории стало известно после публикации в местной группе в соцсети "ВКонтакте". Девочку нашли сильно истощённой, связанной по рукам и ногам . Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства произошедшего в кратчайшие сроки.

Сейчас ребёнок находится в новошахтинской больнице, позже его передадут в органы опеки. По словам источника Лайфа, биологический отец девочки желания взять опекунство не изъявил, хотя ранее он рассказывал, что переживает за судьбу дочери, и объяснял, почему не может забрать её у горе-матери.