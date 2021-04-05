Мать и отчима из Ростовской области арестовали за издевательства над истощённой дочерью
Ранее они признались, что связывали малышку, потому что она много плакала и грызла обои.
Мать истощённой девочки в суде. Видео © LIFE
Суд города Новошахтинска Ростовской области на два месяца арестовал мать и отчима, моривших голодом семилетнюю дочь. Их отправят в СИЗО. Родители стали фигурантами уголовного дела по статье об истязании в отношении несовершеннолетнего.
Напомним, об этой шокирующей истории стало известно после публикации в местной группе в соцсети "ВКонтакте". Девочку нашли сильно истощённой, связанной по рукам и ногам. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства произошедшего в кратчайшие сроки.
Сейчас ребёнок находится в новошахтинской больнице, позже его передадут в органы опеки. По словам источника Лайфа, биологический отец девочки желания взять опекунство не изъявил, хотя ранее он рассказывал, что переживает за судьбу дочери, и объяснял, почему не может забрать её у горе-матери.
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