Под Красноярском неизвестный избил 94-летнего ветерана Великой Отечественной из-за 20 тысяч рублей

Фото © LIFE

В Красноярском крае разыскивают мужчину, который избил ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Кузьмича Г. из-за 20 тысяч рублей. Об этом Лайфу сообщил источник.

К 94-летнему жителю Зыково пришли сотрудники социальной службы. Пенсионер рассказал им, что ранее к нему в дверь постучал незнакомый мужчина и предложил выпить. При этом неизвестный знал, что в доме ветерана никого больше нет. Геннадий Кузьмич от спиртного отказался, но гостя впустил. Тот выпил, а после этого стал требовать у ветерана деньги.

Ветеран что есть силы начал выталкивать обидчика, и тогда мужчина нанёс ему несколько ударов. В итоге пенсионер попросил, чтобы его не били, и пошёл за деньгами на кухню. Злоумышленник увидел, где его жертва хранит сбережения, забрал их сам, после чего скрылся с места. Его добычей стало 20 тысяч рублей разными купюрами. А вот медали ветерана грабитель не тронул.

СУ СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по статье "Грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни". Устанавливается личность и местонахождение злоумышленника.

Ранее мошенники на два миллиона рублей обокрали родственника Иосифа Сталина — 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Леонида Аллилуева.

Авторы