В России закрывается компания, планировавшая отправлять туристов в космос

Российская частная компания "Космокурс", которая занималась разработкой шаттлов для космического туризма, закрывается. Об этом сообщил гендиректор организации Павел Пушкин.

"Компания ликвидируется, работникам объявлено о сокращении", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".

Пушкин назвал причиной закрытия компании "Космокурс" непреодолимые трудности с согласованием требований к проекту космодрома в Нижегородской области с местными властями. По его словам, компания также не смогла получить от Минобороны необходимую нормативную документацию для создания суборбитальной туристической ракеты.

Ранее сообщалось, что "Космокурс" начал тестирование космических шаттлов для туристов. Ожидалось, что первый запуск состоится в 2025 году. В марте гендиректор компании сообщил, что проект суборбитальных полётов с частного космодрома приостановлен.

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