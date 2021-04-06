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В России закрывается компания, планировавшая отправлять туристов в космос

Ранее проект суборбитальных полётов с частного космодрома был приостановлен.

6 апреля 2021, 01:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Российская частная компания "Космокурс", которая занималась разработкой шаттлов для космического туризма, закрывается. Об этом сообщил гендиректор организации Павел Пушкин.

"Компания ликвидируется, работникам объявлено о сокращении", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".

Пушкин назвал причиной закрытия компании "Космокурс" непреодолимые трудности с согласованием требований к проекту космодрома в Нижегородской области с местными властями. По его словам, компания также не смогла получить от Минобороны необходимую нормативную документацию для создания суборбитальной туристической ракеты.

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Ранее сообщалось, что "Космокурс" начал тестирование космических шаттлов для туристов. Ожидалось, что первый запуск состоится в 2025 году. В марте гендиректор компании сообщил, что проект суборбитальных полётов с частного космодрома приостановлен.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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