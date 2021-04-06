В США обнаружили индийский штамм коронавируса с двойной мутацией
Не исключено, что он окажется более заразным, чем его предшественники.
Фото © Pixabay
В американском штате Калифорния был выявлен первый случай заражения индийским штаммом коронавируса с двойной мутацией. Об этом сообщает газета San Francisco Chronicle.
О появлении новой разновидности власти Индии сообщили в конце марта. Не исключено, что именно она стала причиной всплеска заболеваемости в стране.
Мутировавший коронавирус у пациента из округа Санта-Клара в американском штате Калифорния выявила лаборатория Стэнфордского университета. В работе находится ещё семь случаев, которые могут быть вызваны индийской разновидностью. В ближайшее время исследования подтвердят или опровергнут это.
Является ли этот вариант ковида более заразным или устойчивым к вакцинам, предстоит выяснить. По некоторым данным, этот вариант обладает большей вирулентностью, поскольку на него приходится 20% случаев в сильно пострадавшем индийском штате Махараштра. Также не исключено, что он будет более передаваемым с биологической точки зрения.
Исследователи пока не видят серьёзных поводов для беспокойства из-за появления индийской разновидности в США, однако призывают быть бдительными и продолжать прививочную кампанию.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о выявлении в России неопознанных коронавирусов-мутантов.
Коронавирус: Главное
Выбор редакции
Иммунолог объяснила, кому следует повременить с прививкой от коронавируса
В ВМС США выразили готовность обновить соглашение с Россией об инцидентах на море
Попова рассказала о выявлении в России неопознанных коронавирусов-мутантов
Учёные при помощи овец раскрыли тайну долголетия
Путин поручил проверить цены на продукты на Дальнем Востоке
Комментариев: 0