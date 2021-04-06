В США обнаружили индийский штамм коронавируса с двойной мутацией

В американском штате Калифорния был выявлен первый случай заражения индийским штаммом коронавируса с двойной мутацией. Об этом сообщает газета San Francisco Chronicle.

О появлении новой разновидности власти Индии сообщили в конце марта. Не исключено, что именно она стала причиной всплеска заболеваемости в стране.

Мутировавший коронавирус у пациента из округа Санта-Клара в американском штате Калифорния выявила лаборатория Стэнфордского университета. В работе находится ещё семь случаев, которые могут быть вызваны индийской разновидностью. В ближайшее время исследования подтвердят или опровергнут это.

Является ли этот вариант ковида более заразным или устойчивым к вакцинам, предстоит выяснить. По некоторым данным, этот вариант обладает большей вирулентностью, поскольку на него приходится 20% случаев в сильно пострадавшем индийском штате Махараштра. Также не исключено, что он будет более передаваемым с биологической точки зрения.

Исследователи пока не видят серьёзных поводов для беспокойства из-за появления индийской разновидности в США, однако призывают быть бдительными и продолжать прививочную кампанию.

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