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Попова рассказала о выявлении в России неопознанных коронавирусов-мутантов

Глава Роспотребнадзора также сообщила о случаях "британской" и "южноафриканской" вариаций ковида.

5 апреля 2021, 22:53
<p>Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Фото © Kremlin</p>

Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Фото © Kremlin

В России выявили случаи заражения ещё неопознанными в мире штаммами коронавируса, которые имеют мутации, отличающиеся от "британского", "южноафриканского" или "бразильского" вариантов вируса. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Для того чтобы оценить их эпидемиологическую значимость, проводятся исследования. Пока Роспотребнадзор не видит оснований для каких-то опасений. Попова уточнила, что говорить об особом, "российском" штамме на данный момент не приходится. Она также рассказала о выявленных в стране случаях "британской" и "южноафриканской" вариаций вируса.

"На данный момент в России выделен 81 образец "британского" штамма и шесть — "южноафриканского". Это говорит о том, что мы всё-таки контактируем с другими странами мира, все эти случаи — завозные", — сказала Попова в интервью "Известиям".

Она назвала лучшим способом защититься от различных штаммов ковида пребывание в родной стране. Ограничительные меры на данный момент по-прежнему актуальны и необходимы, заключила Попова.

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Ранее Лайф сообщал, что у россиян появится возможность узнавать результаты своего тестирования на коронавирусную инфекцию на портале госуслуг.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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