"Мы на них не рассчитывали": Белый дом прокомментировал порчу 15 миллионов доз вакцины AstraZeneca

Испорченные 15 миллионов доз вакцины AstraZeneca и прекращение её производства на заводе в Балтиморе не повлияют на прививочную кампанию США. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

"Этот завод даже не был одобрен Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов. Поэтому мы не полагались на эти дозы в деле вакцинации американского населения", — сказала она.

Псаки добавила, что администрация США по-прежнему надеется до конца мая иметь такое количество доз вакцины, чтобы привить всех американцев. По её словам, Белый дом рассчитывает на препараты от компаний Moderna и Pfizer. Кроме того, Johnson & Johnson также заверила, что в апреле будут переданы 24 миллиона доз, которые были обещаны ранее.

Что же касается AstraZeneca, которая пока не одобрена для использования в Соединённых Штатах, в настоящее время ведутся консультации о поиске новой производственной площадки. Правительство заказало 300 миллионов доз вакцины, часть произведённых препаратов была передана Канаде и Мексике.

Напомним, власти США прекратили производство вакцины от коронавируса AstraZeneca на заводе в Балтиморе. Это было связано с ошибкой, поскольку там также производят вакцину от Johnson & Johnson. Ингредиенты от первой случайно добавили во вторую, из-за чего решено было забраковать 15 миллионов доз.

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