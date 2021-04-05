Подмосковные врачи выходили новорождённую малышку весом всего 480 граммов

Врачи Коломенского перинатального центра выходили новорождённую малышку весом всего 480 граммов. Об этом рассказали Лайфу в пресс-службе Минздрава Московской области.

Пациентка из Воскресенска поступила в медицинское учреждение на 28-й неделе с диагнозом преэклампсия и преждевременными родами. Медики экстренно провели женщине кесарево сечение, в результате которого на свет появилась крошка Ева с экстремально низкой массой тела.

"Состояние ребёнка было крайне тяжёлым из-за недоношенности. Сразу после рождения она была переведена в отделение реанимации и интенсивной терапии новорождённых, где Ева провела долгих 39 суток, 11 из которых находилась на ИВЛ", — рассказала главный врач Коломенского перинатального центра Татьяна Шаврак.

Каждый день молодая мама приходила в реанимацию к дочке — училась ухаживать, разговаривала с ней. А после обе были переведены в отделение патологии новорождённых и недоношенных детей, где они смогли находиться совместно.

Сейчас Еву готовят к выписке домой. Малышка провела в Коломенском перинатальном центре два с половиной месяца. За это время её вес увеличился почти в пять раз — до 2350 граммов. Для дальнейшего наблюдения и реабилитации с ребёнком будут работать узкопрофильные специалисты.

Кстати, 5 апреля в России отмечают День неонатолога. Это первый доктор в жизни маленького человека. Врач является специалистом, принимающим непосредственное участие в заботе о здоровье крохи в период новорождённости, который длится с момента появления на свет до 28-го дня жизни.

Ранее Лайф сообщал, что младенческая смертность в России достигла исторического минимума.

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