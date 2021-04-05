Россиянам объяснили, что делать, если детей не взяли в школу с первого раза
В Минпросвещения отметили, что главное для первоклассников — максимальная близость учебного учреждения к дому.
Фото © ТАСС / Рюмин Александр
В апреле в России началась запись в школы будущих первоклашек. Так называемая первая волна набора продлится до июля. Что делать, если ребёнка в школу не взяли, в интервью радио "Комсомольская правда" объяснил руководитель Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения РФ Евгений Семченко.
В первую очередь он советует обратиться в муниципальный или региональный орган управления образования. Также следует подать документы в другие школы на втором этапе набора. Самое важное для первоклассников — максимальная близость учебного учреждения к дому.
"Когда мы говорим о престижных школах, это попахивает какой-то такой сегрегацией на элиту и всех остальных", — добавил Семченко и отметил, что "не стоит искать "хороших" учителей", потому как везде работают достойные кадры.
Ранее Лайф рассказывал, что российским школам предложили перейти на цифровые учебники с искусственным интеллектом. Авторы инициативы утверждают, что, согласно международному опыту, это позволит добиваться в образовании лучших результатов. Искусственный интеллект способен подстраиваться под учащегося и повышать его успеваемость.
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