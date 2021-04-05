Американских авторов исследования про вакцину "Спутник V" уличили в предвзятости

Группа американских учёных опубликовала препринт статьи на сайте MedRxiv, в которой утверждается, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" не так эффективна против "южноафриканского" штамма коронавируса, как против других. Источник, близкий к центру имени Гамалеи, где был разработан препарат, назвал выводы зарубежных специалистов слабыми и предвзятыми.

"Важно отметить, что обсуждаемая работа пока не прошла процесс рецензирования, а кроме того, у одного из трёх основных авторов статьи есть явный конфликт интересов, поскольку он является участником консультационного совета Pfizer/BioNtech по вариантам коронавируса", — приводит его слова РИА "Новости".

Источник добавил, что российская вакцина показала себя самой эффективной с точки зрения вируснейтрализующей активности в отношении разных штаммов. В частности, устойчивость "Спутника V" против "южноафриканского" варианта оказалась выше, чем у вакцины Pfizer/BioNtech. А по отношению к самому распространённому в Европе "британскому" штамму и вовсе не было зафиксировано значимого снижения нейтрализующей активности.

Собеседник агентства уточнил, что препринт статьи основан на дополнительном тесте, где вместо живого коронавируса американские учёные использовали суррогатный вирус везикулярного стоматита. По его мнению, без существенных оговорок нельзя переносить получившиеся данные суррогатного теста на ситуацию с самим вирусом SARS-CoV-2. Также эксперт отметил, что аналогичные сведения по вакцине Pfizer предоставлены не были.

"Невозможно поверить, что сделано это случайно при такой педантичности к оформлению данных. В заключение хочется поблагодарить авторов статьи. Их независимая высокая оценка ещё раз доказала надёжность уже опубликованных данных и эффективность вакцины "Спутник V", — отметил эксперт.

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