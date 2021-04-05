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Первая крупная партия вакцины "Эпиваккорона" направлена в 40 регионов России

Её объём — 230 тысяч комплектов.

5 апреля 2021, 12:31
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

В регионы России направлена первая крупная партия вакцины от коронавируса "Эпиваккорона", которую разработал новосибирский научный центр "Вектор". Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"5 апреля более 230 тысяч комплектов вакцины "Эпиваккорона" направлены более чем в 40 субъектов Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре рассказали о специальных тестах на антитела для привитых "Эпиваккороной"

В Роспотребнадзоре рассказали о специальных тестах на антитела для привитых "Эпиваккороной"

Напомним, что препарат "Эпиваккорона" зарегистрировали в России в октябре 2020 года. По словам разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации данным лекарством будет сохраняться в течение года. Роспотребнадзор также подтвердил эффективность вакцины "Вектора" против мутаций ковида. Кроме того, "Эпиваккорону" разрешили применять для пациентов старше 60 лет. Позднее в Роспотребнадзоре оценили безопасность препарата. Также в ведомстве рассказали о трёх линиях защиты вакцины.

Ранее в Минздраве сообщили о поступлении вакцины "Эпиваккорона" в медучреждения.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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