Первая крупная партия вакцины "Эпиваккорона" направлена в 40 регионов России

В регионы России направлена первая крупная партия вакцины от коронавируса "Эпиваккорона", которую разработал новосибирский научный центр "Вектор". Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"5 апреля более 230 тысяч комплектов вакцины "Эпиваккорона" направлены более чем в 40 субъектов Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве сообщили о поступлении вакцины "Эпиваккорона" в медучреждения.

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