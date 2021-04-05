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Потерпевшие потребовали с бывшего полковника ФСБ Черкалина 16,5 млрд рублей

Суд приобщил к делу оба исковых заявления бизнесменов.

5 апреля 2021, 11:56

Фото © LIFE

В Москве начался суд над полковником-миллиардером Черкалиным. Видео © LIFE

Московский гарнизонный военный суд начал процесс над бывшим начальником отдела управления "К" ФСБ России Кириллом Черкалиным, обвиняемым в мошенничестве на 490 миллионов рублей и получении взятки в размере 850 тысяч долларов (около 52 миллионов рублей на момент преступления).

Как сообщает корреспондент Лайфа из зала суда, потерпевшие бизнесмены Игорь Ткач и Сергей Гляделкин потребовали взыскать с Черкалина более 16,5 миллиарда рублей. Суд приобщил оба исковых заявления к делу.

В начале расследования стало известно, что у бывшего полковника и близких к нему людей конфисковали активы на шесть миллиардов рублей, которые изъяли в казну. Генпрокуратура установила, что квартиры и дома, парковочные места, автомобили, часы и другие предметы роскоши были приобретены Черкалиным на незаконные доходы.

Полковник-миллиардер из МВД успел сбежать в Монако, когда Захарченко и Черкалин сели

Полковник-миллиардер из МВД успел сбежать в Монако, когда Захарченко и Черкалин сели

Ранее родители Черкалина заявили, что сын передал им на хранение 50 миллионов долларов, миллион евро и 15 миллионов рублей и объяснил это служебной необходимостью.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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