В ВОЗ заявили, что люди могут заражать домашних животных коронавирусом
Среди подхвативших заболевание от человека — норки, домашние собаки и кошки, львы, тигры и енотовидные собаки.
Фото © Pixabay
Несмотря на то что коронавирус в основном передаётся от человека человеку, есть свидетельства заражения животных от людей. О таких случаях рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
"Несколько животных (норки, собаки, домашние кошки, львы, тигры и енотовидные собаки), контактировавших с инфицированными людьми, дали положительный результат на CoViD-19. Процесс изучения влияния вируса на другие виды животных идёт", — цитирует Вуйнович РИА "Новости".
По её словам, важно понимать, какие виды животных наиболее восприимчивы к вирусу, чтобы найти других потенциальных промежуточных носителей и избежать повторных вспышек заболевания в будущем.
При этом в России защитить домашних питомцев от ковида можно с помощью специальной вакцины — наша страна первой в мире зарегистрировала препарат для животных. Толчком к созданию вакцины стало уничтожение на фермах в Голландии и Дании миллионов куньих, которые были переносчиками заболевания. Стоить прививка будет около 500 рублей. Цена будет варьироваться в зависимости от количества доз препарата.
Выбор редакции
Первая крупная партия вакцины "Эпиваккорона" направлена в 40 регионов России
Мишки из домашнего зоопарка мытищинского стрелка переезжают на ферму в Калугу, а енот пока беспризорник
В Госдуме предложили обеспечить все российские больницы экспресс-тестами на ковид и грипп
Ведущая грузинского телеканала оконфузилась в эфире и заявила, что Познеру 116 лет
Билборды с "трупами" привели в ужас целый город, жители которого просто всё не так поняли
Комментариев: 0