В ВОЗ заявили, что люди могут заражать домашних животных коронавирусом

Несмотря на то что коронавирус в основном передаётся от человека человеку, есть свидетельства заражения животных от людей. О таких случаях рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"Несколько животных (норки, собаки, домашние кошки, львы, тигры и енотовидные собаки), контактировавших с инфицированными людьми, дали положительный результат на CoViD-19. Процесс изучения влияния вируса на другие виды животных идёт", — цитирует Вуйнович РИА "Новости".

По её словам, важно понимать, какие виды животных наиболее восприимчивы к вирусу, чтобы найти других потенциальных промежуточных носителей и избежать повторных вспышек заболевания в будущем.

При этом в России защитить домашних питомцев от ковида можно с помощью специальной вакцины — наша страна первой в мире зарегистрировала препарат для животных. Толчком к созданию вакцины стало уничтожение на фермах в Голландии и Дании миллионов куньих, которые были переносчиками заболевания. Стоить прививка будет около 500 рублей. Цена будет варьироваться в зависимости от количества доз препарата.



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