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В ВОЗ заявили, что люди могут заражать домашних животных коронавирусом

Среди подхвативших заболевание от человека — норки, домашние собаки и кошки, львы, тигры и енотовидные собаки.

5 апреля 2021, 14:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Несмотря на то что коронавирус в основном передаётся от человека человеку, есть свидетельства заражения животных от людей. О таких случаях рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"Несколько животных (норки, собаки, домашние кошки, львы, тигры и енотовидные собаки), контактировавших с инфицированными людьми, дали положительный результат на CoViD-19. Процесс изучения влияния вируса на другие виды животных идёт", — цитирует Вуйнович РИА "Новости".

Ветеринар раскрыла, какие домашние животные чаще всего заболевают коронавирусом

Ветеринар раскрыла, какие домашние животные чаще всего заболевают коронавирусом

По её словам, важно понимать, какие виды животных наиболее восприимчивы к вирусу, чтобы найти других потенциальных промежуточных носителей и избежать повторных вспышек заболевания в будущем.

Российские учёные предупредили о возможном массовом заражении домашних животных коронавирусом

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При этом в России защитить домашних питомцев от ковида можно с помощью специальной вакцины — наша страна первой в мире зарегистрировала препарат для животных. Толчком к созданию вакцины стало уничтожение на фермах в Голландии и Дании миллионов куньих, которые были переносчиками заболевания. Стоить прививка будет около 500 рублей. Цена будет варьироваться в зависимости от количества доз препарата.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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