Депутат Верховной рады пожаловался в СБУ на предстоящий концерт группы "На-на"
Исполнители легендарного шлягера "Фаина" планируют выступить в Киеве этой осенью.
Фото © Группа "На-на" / "ВКонтакте"
Одиозный депутат Верховной рады, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко обратился в СБУ с требованием проверить законность проведения концерта российской группы "На-на", который запланирован в Киеве на 25 сентября 2021 года. Об этом парламентарий написал в своём телеграм-канале.
"Направил депутатское обращение в СБУ о концерте российской группы "На-на". В мае 2019-го российская группа незаконно посещала оккупированный Крым и имела концерт в Симферополе", — написал Гончаренко.
Отметим, что изначально концерт должен был пройти в Октябрьском дворце Киева 1 ноября 2020 года, однако выступление было перенесено из-за карантинных мер. Организаторы обещают "невероятное шоу", по которому соскучился украинский зритель, а в программе — "проверенные временем и всеми любимые хиты, под которые на дискотеках танцевала вся страна".
К слову, в чёрном списке СБУ значатся уже многие российские знаменитости. Их вносят туда из-за визитов в Крым или даже за высказывания о нём. Так, в конце прошлого года украинские власти запретили въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину. А Наташа Королёва остаётся персоной нон грата уже не первый год. Ещё в 2016-м СБУ назвала её песни "представляющими угрозу государству" и закрыла ей въезд в страну на пять лет. Позже певице предложили отменить это решение, если она исполнит оскорбительную песню про Россию.
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