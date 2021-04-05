Депутат Верховной рады пожаловался в СБУ на предстоящий концерт группы "На-на"

Отметим, что изначально концерт должен был пройти в Октябрьском дворце Киева 1 ноября 2020 года, однако выступление было перенесено из-за карантинных мер. Организаторы обещают "невероятное шоу", по которому соскучился украинский зритель, а в программе — "проверенные временем и всеми любимые хиты, под которые на дискотеках танцевала вся страна".

К слову, в чёрном списке СБУ значатся уже многие российские знаменитости. Их вносят туда из-за визитов в Крым или даже за высказывания о нём. Так, в конце прошлого года украинские власти запретили въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину. А Наташа Королёва остаётся персоной нон грата уже не первый год. Ещё в 2016-м СБУ назвала её песни "представляющими угрозу государству" и закрыла ей въезд в страну на пять лет. Позже певице предложили отменить это решение, если она исполнит оскорбительную песню про Россию.