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Путин подписал закон о просветительской деятельности

Он вступит в силу 1 июня.

5 апреля 2021, 14:09
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о просветительской деятельности, который вводит само понятие "просветительская деятельность" и определяет, кто может ей заниматься и на каких условиях.

Под "просветительской деятельностью" будут понимать осуществляемую вне рамок образовательных программ деятельность, направленную на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

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Заниматься просветительской деятельностью смогут органы госвласти, иные госорганы, органы местного самоуправления, уполномоченные ими организации. Кроме того, просвещение вправе осуществлять и индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица. Для этого они обязаны соблюдать требования закона.

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Документ запрещает использовать просветительскую деятельность для разжигания розни. Также закон призван оградить россиян (в первую очередь школьников и студентов) от антироссийской пропаганды, которую подают под видом обучения.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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