Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Путин подписал закон о "гаражной амнистии"

Новые правила не затронут "ракушки" — документ направлен только на объекты, которые можно признать недвижимостью.

5 апреля 2021, 14:05
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Президент Владимир Путин подписал закон о "гаражной амнистии", в соответствии с которым в России может быть упрощён процесс оформления прав граждан на гаражи и земельные участки под них. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Гаражная амнистия": как и кто сможет легализовать свои гаражи

"Гаражная амнистия": как и кто сможет легализовать свои гаражи

Механизм затронет гаражи, находящиеся в государственной или муниципальной собственности: оформить права на них можно будет посредством одного заявления. Кроме того, в соответствии с документом до сентября 2026 года владельцы гаражей получат право на предоставление в собственность государственной и муниципальной земли, на которой они расположены, а инвалидам предоставят приоритетное право на использование земли с целью размещения на ней гаража.

С 1 апреля изменятся правила сдачи на права: к чему готовиться будущим автомобилистам

С 1 апреля изменятся правила сдачи на права: к чему готовиться будущим автомобилистам

Кстати, принципы работы документа схожи с "дачной амнистией", которая изменила порядок оформления собственности на дачные постройки. Закон начал работать в России с сентября 2006 года и успел упростить жизнь более 14 миллионов граждан. В октябре 2020 года власти задумали продлить программу до 1 марта 2026-го.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин подписал закон о налоговом вычете на фитнес и спорт

сегодня в 14:11

Путин подписал закон о просветительской деятельности

сегодня в 14:09

Автоюрист оценил новый способ ограничить скорость водителей: Разве Эдварда Била остановили 500 штрафов?

сегодня в 13:40

"Очень рад, что этих шлюх задержали": Экс-депутат Госдумы призвал наказывать в России за "голые фотосессии", как в ОАЭ

сегодня в 15:27

"Со своим уставом в чужой монастырь": Пригожин пристыдил участниц голой фотосессии в Дубае

сегодня в 15:23

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1