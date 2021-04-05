Президент Владимир Путин подписал закон о "гаражной амнистии", в соответствии с которым в России может быть упрощён процесс оформления прав граждан на гаражи и земельные участки под них. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Механизм затронет гаражи, находящиеся в государственной или муниципальной собственности: оформить права на них можно будет посредством одного заявления. Кроме того, в соответствии с документом до сентября 2026 года владельцы гаражей получат право на предоставление в собственность государственной и муниципальной земли, на которой они расположены, а инвалидам предоставят приоритетное право на использование земли с целью размещения на ней гаража.

Кстати, принципы работы документа схожи с "дачной амнистией", которая изменила порядок оформления собственности на дачные постройки. Закон начал работать в России с сентября 2006 года и успел упростить жизнь более 14 миллионов граждан. В октябре 2020 года власти задумали продлить программу до 1 марта 2026-го.

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