Путин подписал закон, позволяющий ему вновь баллотироваться на пост президента

Президент России Владимир Путин подписал закон, который в том числе даёт ему право вновь баллотироваться на пост главы государства. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

В документ также внесены дополнительные требования к кандидатам на должность президента: он должен иметь российское гражданство и быть не моложе 35 лет, обязан проживать на территории нашей страны не менее 25 лет, а также не иметь сейчас или ранее иностранного гражданства или вида на жительство.