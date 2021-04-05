Путин подписал закон, позволяющий ему вновь баллотироваться на пост президента
При этом сам он в одном из интервью признавался, что у него сейчас нет ответа на вопрос о своём статусе после истечения срока полномочий в 2024 году — всё будет зависеть от настроения народа.
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подписал закон, который в том числе даёт ему право вновь баллотироваться на пост главы государства. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон принят во исполнение поправок к конституции — согласно одному из новых положений основного закона, для действующего главы государства не учитываются его прежние президентские сроки.
В документ также внесены дополнительные требования к кандидатам на должность президента: он должен иметь российское гражданство и быть не моложе 35 лет, обязан проживать на территории нашей страны не менее 25 лет, а также не иметь сейчас или ранее иностранного гражданства или вида на жительство.
Напомним, что Госдума приняла закон, дающий Путину право вновь баллотироваться на пост президента, 24 марта 2021 года. А непосредственным инициатором ещё в марте 2020-го выступила депутат Валентина Терешкова.
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