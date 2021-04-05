МИД РФ рекомендовал США озаботиться неприемлемым поведением Киева

Вашингтону следовало бы озаботиться неприемлемым поведением Киева в контексте неприятия Минских соглашений. Такую точку зрения высказал журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он заявил, что контакты России и США по Украине ведутся регулярно и на высоком уровне, американские коллеги традиционно "выражают обеспокоенность" происходящим. Вот только акцент, по словам российского дипломата, сделан не на том.

"Американцы нам высказывают свою озабоченность, но озаботиться им нужно не тем, что предпринимает Россия, а неприемлемым поведением Киева, который не просто не выполняет минский комплекс мер, но во всё более вызывающей форме отрицает эти договорённости. Вот если бы этим озаботились наши американские коллеги, это реально помогло бы стабилизации обстановки", — считает Рябков.

Он добавил, что Россия со своей стороны осуществляет на своей территории "те мероприятия, которые считает нужными".

Ранее главнокомандующий Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Киев планирует усилить военное присутствие в Донбассе и на крымском направлении. По его словам, Россия якобы увеличивает количество военных у российско-украинской границы, поэтому такая мера необходима для обеспечения военной безопасности Украины.

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