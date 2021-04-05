Путин подписал закон о государственной защите силовиков
Изменения внесены в Федеральный закон № 45 "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов".
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
Президент России Владимир Путин подписал закон о включении госслужащих Вооружённых сил России, принимавших участие в борьбе с терроризмом, а также сотрудников внешней разведки в перечень лиц, подлежащих государственной защите. Документ опубликован на портале правовой информации.
Изменения внесены в Федеральный закон № 45 "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов". Также госзащита будет предоставлена сотрудникам войск национальной гвардии, принимавшим участие в обеспечении общественного порядка, в ходе которого существовала угроза посягательства на их жизнь, здоровье и имущество.
Ранее Владимир Путин подписал пакет законов об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов.
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