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Путин подписал закон о государственной защите силовиков

Изменения внесены в Федеральный закон № 45 "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов".

5 апреля 2021, 13:14
<p>Фото © ТАСС / Дружинин Алексей</p>

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Президент России Владимир Путин подписал закон о включении госслужащих Вооружённых сил России, принимавших участие в борьбе с терроризмом, а также сотрудников внешней разведки в перечень лиц, подлежащих государственной защите. Документ опубликован на портале правовой информации.

Изменения внесены в Федеральный закон № 45 "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов". Также госзащита будет предоставлена сотрудникам войск национальной гвардии, принимавшим участие в обеспечении общественного порядка, в ходе которого существовала угроза посягательства на их жизнь, здоровье и имущество.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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