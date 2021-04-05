Путин подписал закон о государственной защите силовиков

Президент России Владимир Путин подписал закон о включении госслужащих Вооружённых сил России, принимавших участие в борьбе с терроризмом, а также сотрудников внешней разведки в перечень лиц, подлежащих государственной защите. Документ опубликован на портале правовой информации.

Изменения внесены в Федеральный закон № 45 "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов". Также госзащита будет предоставлена сотрудникам войск национальной гвардии, принимавшим участие в обеспечении общественного порядка, в ходе которого существовала угроза посягательства на их жизнь, здоровье и имущество.