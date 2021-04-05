Путин подписал законы об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов

Наказание, предусмотренное за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах ВОВ — до 3 лет колонии или штраф до 3 млн рублей. За осквернение символов воинской славы и памяти Защитников Отечества или за публичное унижение ветеранов теперь смогут осудить на срок до 3 лет колонии или назначить штраф до 3 млн рублей.