Путин подписал законы об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов
Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов.
Наказание, предусмотренное за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах ВОВ — до 3 лет колонии или штраф до 3 млн рублей. За осквернение символов воинской славы и памяти Защитников Отечества или за публичное унижение ветеранов теперь смогут осудить на срок до 3 лет колонии или назначить штраф до 3 млн рублей.
При этом ели преступление совершено группой по предварительному сговору или с использованием СМИ и интернета наказание увеличивается до 5 лет заключения, а штраф — до 5 млн рублей.
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