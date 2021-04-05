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Путин подписал законы об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов

5 апреля 2021, 12:35

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов.

Наказание, предусмотренное за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах ВОВ — до 3 лет колонии или штраф до 3 млн рублей. За осквернение символов воинской славы и памяти Защитников Отечества или за публичное унижение ветеранов теперь смогут осудить на срок до 3 лет колонии или назначить штраф до 3 млн рублей.

Путин — о тех, кто плохо отзывается о ветеранах: Сами в бессильной злобе зубы себе переломают

Путин — о тех, кто плохо отзывается о ветеранах: Сами в бессильной злобе зубы себе переломают

При этом ели преступление совершено группой по предварительному сговору или с использованием СМИ и интернета наказание увеличивается до 5 лет заключения, а штраф — до 5 млн рублей.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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