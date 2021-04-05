Мишки из домашнего зоопарка мытищинского стрелка переезжают на ферму в Калугу, а енот пока беспризорник

Фермерское хозяйство в Калуге готово приютить двух медведей из личного зоопарка Владимира Барданова, который 30 марта устроил стрельбу в элитном посёлке Новые Вешки в подмосковных Мытищах. Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Однако пристроены, по её словам, не все. В частности, новый дом предстоит подыскать знаменитому аллигатору, который засветился на кадрах оперативной съёмки.

"Двум медведям мы нашли уже хозяев. Судьба остальных — енота, барсука и рептилий — будет решаться в дальнейшем", — сообщила глава Росприроднадзора.

Радионова отметила, что один медведь из зоопарка Барданова был куплен в 2010 году в Московском театре иллюзии, а второй вообще принадлежал некоей турецкой компании по производству меха и кожи.

"Как они завладели этим медведем, остаётся только гадать", — отметила она.

Ранее Лайф рассказывал, что мытищинский стрелок держал диких животных во дворе особняка в каменных вольерах с толстыми железными прутьями. К клеткам примыкала небольшая постройка со ставнями под крышей, где хранился корм и всё необходимое для ухода за зверинцем. А вот крокодил жил в стеклянном вольере и не имел постоянного доступа к искусственному водоёму или бассейну.

Напомним, 30 марта в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах раздались выстрелы. 61-летний Барданов открыл огонь и даже пустил в ход гранаты, когда к нему с обыском нагрянули полицейские. Он держал оборону до позднего вечера, и силовики решились применить гранатомёт. После этого мужчина поджёг дом и в результате пожара позже скончался. О том, как бывший владелец двух ЧОПов собрал арсенал у себя дома и почему спецназ на протяжении нескольких часов не мог задержать его и доставить для следственных действий живым, читайте в материале Лайфа.

Авторы