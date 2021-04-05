Стало известно, когда в Москве пройдут ночные репетиции Парада Победы

Ночные репетиции Парада Победы на Красной площади пройдут 29 апреля и 4 мая. Затем утром 7 мая состоится генеральный прогон. Об этом сообщил военный комендант Москвы генерал-лейтенант Евгений Селезенев.

"На Красную площадь мы переместимся 29 апреля — будет первая ночная тренировка, 4 мая — вторая ночная тренировка, 7 мая — генеральная репетиция", — сказал он журналистам.

Комендант добавил, что перед тем, как на площадь выедет военная техника, механики-водители отработают все элементы пешим по-машинному. По словам Селезенева, все они готовы к мероприятию.

Как сообщал Лайф, первая тренировка парада состоялась на подмосковном полигоне Алабино 31 марта. Отмечалось, что всего в военном мероприятии примут участие порядка 12 тысяч человек, более 190 единиц вооружения и военной техники, а также 53 самолёта и 23 вертолёта.

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