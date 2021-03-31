В подмосковном Алабине прошла первая тренировка Парада Победы

В подмосковном Алабине прошла первая совместная тренировка пеших парадных расчётов и механизированной колонны к военному параду, сообщили в Министерстве обороны.

Пешую колонну в этом году сформируют из 37 парадных расчётов, в которые войдут офицеры, сержанты, солдаты соединений и воинских частей, курсанты военных училищ, воспитанники суворовских и нахимовского училищ, кадетских корпусов и юнармейцы, отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что все участники парада привиты от коронавируса.

Всего в параде примут участие около 12 тысяч человек, более 190 единиц вооружения и военной техники, 53 самолёта и 23 вертолёта.

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