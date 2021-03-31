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В подмосковном Алабине прошла первая тренировка Парада Победы

Впереди у участников торжества ещё 11 тренировок.

31 марта 2021, 11:00
<p>Фото (архивное) © <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12224998@egNews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Министерства обороны РФ </a></p>

Фото (архивное) © Пресс-служба Министерства обороны РФ

В подмосковном Алабине прошла первая совместная тренировка пеших парадных расчётов и механизированной колонны к военному параду, сообщили в Министерстве обороны.

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Пешую колонну в этом году сформируют из 37 парадных расчётов, в которые войдут офицеры, сержанты, солдаты соединений и воинских частей, курсанты военных училищ, воспитанники суворовских и нахимовского училищ, кадетских корпусов и юнармейцы, отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что все участники парада привиты от коронавируса.

Всего в параде примут участие около 12 тысяч человек, более 190 единиц вооружения и военной техники, 53 самолёта и 23 вертолёта.

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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году точно состоится.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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