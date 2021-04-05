Любовь Соболь удалили с заседания по делу о "штурме" чужой квартиры

Активистку ФБК* Любовь Соболь удалили с заседания Перовского районного суда по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Такое решение приняла мировой судья Инна Шилободина по просьбе прокуратуры. В следующий раз соратница Алексея Навального сможет появиться в суде лишь для выступления с последним словом.

Ране Лайф сообщал, что обвиняемая устроила перепалку с судьёй из-за того, что её попросили выключить камеру. Несмотря на все возражения судьи, Соболь продолжала вести видеосъёмку заседания, из-за чего в процессе был объявлен перерыв. Однако и по его окончанию обвиняемая продолжила пререкаться с судьёй, отказываясь убрать камеру и штатив. В результате Соболь заявила, что отказывается от услуг своего адвоката Владимира Воронина, и покинула заседание. Однако поскольку письменного отказала оформлено не было, слушание продолжилось.

Напомним, что, по версии следствия, 21 декабря 2020 года несколько человек, среди которых была сотрудница ФБК, неоднократно пытались попасть в квартиру пожилой женщины в Восточном административном округе Москвы, при этом они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь "брошенной женой с маленьким ребёнком", и прошла в подъезд. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь, по данным Следственного комитета, оттолкнула женщину и ворвалась в квартиру.

* Организация внесена в реестр НКО — иностранных агентов.

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