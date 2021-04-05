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Любовь Соболь удалили с заседания по делу о "штурме" чужой квартиры

Соратница Навального вступала в перепалки с судьёй и отказалась от своего адвоката.

5 апреля 2021, 12:12
<p>Фото © ТАСС/Пресс-служба Мосгорсуда РФ</p>

Фото © ТАСС/Пресс-служба Мосгорсуда РФ

Активистку ФБК* Любовь Соболь удалили с заседания Перовского районного суда по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Такое решение приняла мировой судья Инна Шилободина по просьбе прокуратуры. В следующий раз соратница Алексея Навального сможет появиться в суде лишь для выступления с последним словом.

Опубликовано видео, как Любовь Соболь "штурмовала" чужую квартиру

Опубликовано видео, как Любовь Соболь "штурмовала" чужую квартиру

Ране Лайф сообщал, что обвиняемая устроила перепалку с судьёй из-за того, что её попросили выключить камеру. Несмотря на все возражения судьи, Соболь продолжала вести видеосъёмку заседания, из-за чего в процессе был объявлен перерыв. Однако и по его окончанию обвиняемая продолжила пререкаться с судьёй, отказываясь убрать камеру и штатив. В результате Соболь заявила, что отказывается от услуг своего адвоката Владимира Воронина, и покинула заседание. Однако поскольку письменного отказала оформлено не было, слушание продолжилось.

Любовь Соболь нанесла травму москвичке во время "штурма" чужой квартиры

Любовь Соболь нанесла травму москвичке во время "штурма" чужой квартиры

Напомним, что, по версии следствия, 21 декабря 2020 года несколько человек, среди которых была сотрудница ФБК, неоднократно пытались попасть в квартиру пожилой женщины в Восточном административном округе Москвы, при этом они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь "брошенной женой с маленьким ребёнком", и прошла в подъезд. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь, по данным Следственного комитета, оттолкнула женщину и ворвалась в квартиру.

* Организация внесена в реестр НКО иностранных агентов.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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