"Он послал меня и продолжил стоять": Маше Малиновской грозит арест за оставление места ДТП
Модель и телеведущая сообщила подписчикам в "Инстаграме", что совершила административное правонарушение и, возможно, проведёт за решёткой до 15 суток. Лайф узнал подробности произошедшего из первых уст.
Фото © Instagram.com / malinovskaya_tv
Маше Малиновской грозит арест из-за конфликта на стоянке перед торговым центром. По словам инста-дивы, ей нахамил водитель, которого она попросила подвинуть свой автомобиль, чтобы не занимать, согласно разметке, часть соседнего парковочного места.
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"Там было только одно свободное место. Только машина, в которой сидел водитель, занимала и часть соседнего места. Я попросила подвинуться на десять сантиметров, чтоб я могла встать на свободное место. Он послал меня на *** и продолжил стоять", — поделилась она в беседе с Лайфом.
Телеведущая всё-таки попыталась втиснуться на парковке между двумя автомобилями, но потом решила не рисковать и уехать оттуда. Однако во время рулёжки она случайно коснулась двери того самого водителя-хама, который отказался подвинуться. Малиновская уверяет, что там не могло остаться даже царапины. Прикосновение было лёгким, а скорость минимальной. Но хозяин авто буквально рассвирепел.
"Мужчина выскочил и вёл себя очень агрессивно. Я уехала с места, испугавшись, что он меня ударит. Тот факт, что я уехала, является административным правонарушением. И есть три варианта развития событий: лишение прав на год, штраф или административный арест", — рассказала собеседница Лайфа.
Ранее Лайф рассказывал о по-настоящему серьёзном звёздном ДТП. 1 апреля в центре Москвы синий автомобиль марки "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки. Виновником аварии стал пранкер Эдвард Бил. В результате пострадала женщина-водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. В отношении Била возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. Пранкер дал первые показания: якобы его Audi подрезал автомобиль Mitsubishi, у блогера сработал инстинкт самосохранения — и он автоматически дёрнул руль.
Маша Малиновская — российская модель и телеведущая — стала известной благодаря своему участию в многочисленных провокациях и скандалах. Перебравшись из родного города в Москву, Малиновская устроилась ведущей на канал "Муз-ТВ". С него и началась её стремительная телевизионная карьера. Маша стала вести сразу несколько популярных проектов: "10 sexy", развлекательное шоу "Империя", хит-парад "Лучшая двадцатка". Кроме того, она пробовала свои силы в политике и пении. Подробнее о биографии Малиновской читайте на сайте uznayvse.ru.
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