Русская битва отменяется: Кокорин не сможет сыграть с "Аталантой" Миранчука

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин не сможет помочь своей команде в ближайшем мачте чемпионата Италии против "Аталанты", в составе которой выступает Алексей Миранчук. Об этом пишет Firezeviola.

По данным источника издания, форвард будет готов сыграть лишь 17 апреля в поединке против "Сассуоло", тогда как матч с командой из Бергамо намечен на 11 апреля.

Напомним, в начале марта Кокорин получил травму бедра. После этого он провёл более 10 дней в клинике в Риме. Сейчас нападающий занимается индивидуально.

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