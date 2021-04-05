Русская битва отменяется: Кокорин не сможет сыграть с "Аталантой" Миранчука
Нападающий "фиалок" продолжает набирать форму после полученной им травмы бедра.
Фото © ТАСС / Zuma
Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин не сможет помочь своей команде в ближайшем мачте чемпионата Италии против "Аталанты", в составе которой выступает Алексей Миранчук. Об этом пишет Firezeviola.
По данным источника издания, форвард будет готов сыграть лишь 17 апреля в поединке против "Сассуоло", тогда как матч с командой из Бергамо намечен на 11 апреля.
Напомним, в начале марта Кокорин получил травму бедра. После этого он провёл более 10 дней в клинике в Риме. Сейчас нападающий занимается индивидуально.
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