"Для нас они ничтожны": В Совфеде высмеяли суету на Украине вокруг Харьковских соглашений

Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на отказ украинского МИД денонсировать Харьковские соглашения 2010 года о размещении Черноморского флота (ЧФ) России в Крыму. Напомним, что российская сторона считает документ утратившим силу: после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году соглашение оказалось бессмысленным. Однако Киев держится за этот документ, надеясь отсудить у Москвы компенсацию в международных судах, о чём ранее сообщил украинский МИД.

По словам сенатора Джабарова, вся эта суета вокруг Харьковских соглашений выглядит смешно — ведь Украина в Крыму больше ничего не решает.

"Для нас этот договор стал ничтожным, потому что сейчас Черноморский флот базируется на территории Российской Федерации. Они могут оставлять или не оставлять этот договор, никакой юридической силы для нас он не имеет. Вот и всё. Это они сами себя веселят. Пусть они считают этот договор действующим, для нас он уже ничтожен", — сообщил сенатор в беседе с Лайфом.

Бывший спикер Верховной рады Украины Владимир Литвин тоже раскритиковал претензии нынешней власти к документу 11-летней давности. По его словам, с таким же успехом можно предъявить претензии Леониду Кравчуку за подписание Беловежских соглашений или Леониду Кучме за договорённость по размещению базы Черноморского флота в Крыму в 1997 году. Даже Богдана Хмельницкого при желании можно уличить в госизмене за Переяславский договор.

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