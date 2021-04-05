"Для нас они ничтожны": В Совфеде высмеяли суету на Украине вокруг Харьковских соглашений
По словам собеседника Лайфа, для России эти документы никакой юридической силы не имеют.
Фото © Пресс-служба Совета Федерации
Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на отказ украинского МИД денонсировать Харьковские соглашения 2010 года о размещении Черноморского флота (ЧФ) России в Крыму. Напомним, что российская сторона считает документ утратившим силу: после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году соглашение оказалось бессмысленным. Однако Киев держится за этот документ, надеясь отсудить у Москвы компенсацию в международных судах, о чём ранее сообщил украинский МИД.
По словам сенатора Джабарова, вся эта суета вокруг Харьковских соглашений выглядит смешно — ведь Украина в Крыму больше ничего не решает.
"Для нас этот договор стал ничтожным, потому что сейчас Черноморский флот базируется на территории Российской Федерации. Они могут оставлять или не оставлять этот договор, никакой юридической силы для нас он не имеет. Вот и всё. Это они сами себя веселят. Пусть они считают этот договор действующим, для нас он уже ничтожен", — сообщил сенатор в беседе с Лайфом.
Напомним, ранее стало известно, что Главное следственное управление СБУ проверит обстоятельства подписания Харьковских соглашений о Черноморском флоте. Начато досудебное расследование "по факту совершения государственной измены" в период с 2008 по 2010 год. В частности, бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову уже предъявили обвинение в госизмене из-за Харьковских соглашений. Политик в ответ назвал подозрения безосновательными и антиконституционными, а также опроверг утверждения о том, что экс-президент Дмитрий Медведев навязывал ему подписание Харьковских соглашений в 2010 году.
"Так и Хмельницкого можно уличить в госизмене": Экс-спикер Рады оценил возбуждение на Украине дела из-за Харьковских соглашений
Бывший спикер Верховной рады Украины Владимир Литвин тоже раскритиковал претензии нынешней власти к документу 11-летней давности. По его словам, с таким же успехом можно предъявить претензии Леониду Кравчуку за подписание Беловежских соглашений или Леониду Кучме за договорённость по размещению базы Черноморского флота в Крыму в 1997 году. Даже Богдана Хмельницкого при желании можно уличить в госизмене за Переяславский договор.
Лента новостей
Выбор редакции
Одиннадцать задержанных после "голой фотосессии" в Дубае девушек оказались украинками
МИД Украины выступил против отмены харьковских соглашений о российском флоте в Крыму
После скандальной "голой фотосессии" в Дубае задержали российского IT-предпринимателя
Путин подписал закон о "гаражной амнистии"
Путин подписал закон, позволяющий ему вновь баллотироваться на пост президента
Комментариев: 0