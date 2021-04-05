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Дочь олигарха опровергла Лайфу, что находилась среди задержанных в Дубае голых россиянок

Она отметила, что в ОАЭ не выезжала уже 10 лет.

5 апреля 2021, 13:04
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<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/alisha_voronina?z=photo15637701_456248057/album15637701_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алина Воронина</a></p>

Фото © VK / Алина Воронина

Дочь олигарха Максима Воронина, бывшего банкира "Национального корпоративного банка", в беседе с Лайфом опровергла сообщения о том, что находилась в числе девушек, позировавших обнажёнными на балконе в Дубае.

"Неправда, я дома в Москве, последние 10 лет в ОАЭ не выезжала", — сказала Алина.

Ранее Mash сообщил, что одной из задержанных девушек якобы оказалась именно Алина Воронина.

"Очень обеспокоена из-за сложившейся ситуации. Проконсультируюсь с юристом. Планирую подать иск в прокуратуру по статье о клевете. Уверена, что в современном мире пересечение границы другого государства прекрасно отслеживается и полностью доказуемо. Жду опровержений", — добавила Алина.

Только разделись — и сразу в тюрьму: что известно о моделях, которых сняли голыми на балконе в Дубае

Только разделись — и сразу в тюрьму: что известно о моделях, которых сняли голыми на балконе в Дубае

Напомним, возмущение властей Дубая вызвала фотосессия с участием голых девушек на балконе одного из небоскрёбов. Скандальное видео появилось в соцсетях 3 апреля — его сняли очевидцы с другого здания. На этих кадрах видно, как более десяти моделей позируют днём без одежды. В итоге участниц съёмки задержали. Среди них оказалось восемь россиянок.

Банкир Воронин ранее уже попадал в поле зрения СМИ. Его 14-летний сын три недели искал отца, чтобы попросить денег на лечение матери. Парень дежурил по предполагаемым адресам папы и спал на улице на коврике для фитнеса. Позже стало известно, что операцию матери парня всё-таки сделают. Подросток поблагодарил Лайф за помощь.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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