Дочь олигарха опровергла Лайфу, что находилась среди задержанных в Дубае голых россиянок
Она отметила, что в ОАЭ не выезжала уже 10 лет.
Фото © VK / Алина Воронина
Дочь олигарха Максима Воронина, бывшего банкира "Национального корпоративного банка", в беседе с Лайфом опровергла сообщения о том, что находилась в числе девушек, позировавших обнажёнными на балконе в Дубае.
"Неправда, я дома в Москве, последние 10 лет в ОАЭ не выезжала", — сказала Алина.
Ранее Mash сообщил, что одной из задержанных девушек якобы оказалась именно Алина Воронина.
"Очень обеспокоена из-за сложившейся ситуации. Проконсультируюсь с юристом. Планирую подать иск в прокуратуру по статье о клевете. Уверена, что в современном мире пересечение границы другого государства прекрасно отслеживается и полностью доказуемо. Жду опровержений", — добавила Алина.
Только разделись — и сразу в тюрьму: что известно о моделях, которых сняли голыми на балконе в Дубае
Напомним, возмущение властей Дубая вызвала фотосессия с участием голых девушек на балконе одного из небоскрёбов. Скандальное видео появилось в соцсетях 3 апреля — его сняли очевидцы с другого здания. На этих кадрах видно, как более десяти моделей позируют днём без одежды. В итоге участниц съёмки задержали. Среди них оказалось восемь россиянок.
Банкир Воронин ранее уже попадал в поле зрения СМИ. Его 14-летний сын три недели искал отца, чтобы попросить денег на лечение матери. Парень дежурил по предполагаемым адресам папы и спал на улице на коврике для фитнеса. Позже стало известно, что операцию матери парня всё-таки сделают. Подросток поблагодарил Лайф за помощь.
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