Только разделись — и сразу в тюрьму: что известно о моделях, которых сняли голыми на балконе в Дубае

На днях в соцсетях появилось откровенное видео из Дубая, которое сняли в одном из небоскрёбов роскошного жилого района. Множество девушек позировали на балконе в обнажённом виде, что по законам ОАЭ наказывается штрафом или уголовным сроком. Пользователи Сети гадали, что заставило красавиц пойти на такой шаг. Оказалось, это была рекламная съёмка.

Фото © LifeShot

Модели из стран СНГ приняли участие в фотосессии для израильского сайта 18+, который, по версии Daily Mail, является филиалом американской площадки. Её название пока не разглашается. Девушки приехали на курорт подзаработать, однако угодили за решётку. И им, и организаторам фотосессии светит до шести месяцев тюрьмы и штраф в пять тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей).

Фото © Соцсети

Из России оказались восемь моделей и организатор, и теперь Посольство РФ в Эмиратах пытается разобраться в произошедшем и узнать о дальнейшей судьбе соотечественников. Обеспокоенные родственники задержанных россиян уже обратились в консульство. Считается, что среди задержанных 40 оказались девушки с Украины, из Белоруссии и Молдавии. В профилях этих моделей полно профессиональных откровенных съёмок в нижнем белье или вовсе без него.

Фото © Соцсети

Девушки отдыхают на роскошных курортах, откуда выкладывают отчёты в "Инстаграме", демонстрируя себя с самых выгодных ракурсов. Некоторые из них помимо рабочих снимков делятся счастливыми моментами из личной жизни, публикуя совместные фото со вторыми половинками. В комментариях пользователи Сети интересуются, знают ли возлюбленные моделей об их необычном заработке, но девушки на такие вопросы не отвечают.

Фото © Соцсети

У многих из них есть аккаунты на OnlyFans — сайте, где можно продавать свои откровенные фото и видео. Но не все девушки зацикливаются на одной сфере работы, некоторые предпочитают что-то более прикладное и простое. Например, услуги визажиста и бровиста.

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