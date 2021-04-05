Только разделись — и сразу в тюрьму: что известно о моделях, которых сняли голыми на балконе в Дубае
Выяснилось, что среди задержанных девушек оказалось восемь россиянок.
На днях в соцсетях появилось откровенное видео из Дубая, которое сняли в одном из небоскрёбов роскошного жилого района. Множество девушек позировали на балконе в обнажённом виде, что по законам ОАЭ наказывается штрафом или уголовным сроком. Пользователи Сети гадали, что заставило красавиц пойти на такой шаг. Оказалось, это была рекламная съёмка.
Модели из стран СНГ приняли участие в фотосессии для израильского сайта 18+, который, по версии Daily Mail, является филиалом американской площадки. Её название пока не разглашается. Девушки приехали на курорт подзаработать, однако угодили за решётку. И им, и организаторам фотосессии светит до шести месяцев тюрьмы и штраф в пять тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей).
Фото © Соцсети
Из России оказались восемь моделей и организатор, и теперь Посольство РФ в Эмиратах пытается разобраться в произошедшем и узнать о дальнейшей судьбе соотечественников. Обеспокоенные родственники задержанных россиян уже обратились в консульство. Считается, что среди задержанных 40 оказались девушки с Украины, из Белоруссии и Молдавии. В профилях этих моделей полно профессиональных откровенных съёмок в нижнем белье или вовсе без него.
Фото © Соцсети
Девушки отдыхают на роскошных курортах, откуда выкладывают отчёты в "Инстаграме", демонстрируя себя с самых выгодных ракурсов. Некоторые из них помимо рабочих снимков делятся счастливыми моментами из личной жизни, публикуя совместные фото со вторыми половинками. В комментариях пользователи Сети интересуются, знают ли возлюбленные моделей об их необычном заработке, но девушки на такие вопросы не отвечают.
Фото © Соцсети
У многих из них есть аккаунты на OnlyFans — сайте, где можно продавать свои откровенные фото и видео. Но не все девушки зацикливаются на одной сфере работы, некоторые предпочитают что-то более прикладное и простое. Например, услуги визажиста и бровиста.
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