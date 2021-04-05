Мама посмотрела кадры с видеоняни и пришла в ужас, поняв, что дочь идёт на чей-то страшный зов
Женщина думает, что столкнулась с паранормальными явлениями.
Пользовательнице Reddit Zealousideal-Call-53 пришлось натерпеться страха, когда она пересмотрела кадры с видеоняни. На первый взгляд, на видео не происходит ничего жуткого. Женщина переписывается с риелтором, собираясь купить новый дом. А за своей маленькой дочкой она следит, периодически глядя в зеркало.
Видео © Reddit / Zealousideal-Call-53
В какой-то момент девочка вдруг направляется в сторону камеры, машет в неё рукой, а потом дёргает занавеску, висящую рядом. И если внимательно прислушаться, то можно услышать, что, когда крошка идёт к устройству, звучит пугающий шёпот. Кто-то три раза произносит фразу Help me (с англ. "помоги мне").
Пользовательница отметила, что была в шоке, и рассказала, что в ту же ночь в её комнате взорвалась лампочка. Юзеров тоже изрядно напугало происходящее — многие оказались готовы поверить в сверхъестественные силы. Однако некоторые предположили, что камеру могли взломать. "Я просто не могу не думать о людях, которые взламывают устройства и наблюдают за вами и вашим ребёнком всё это время... Из-за этого мне очень не нравятся эти камеры. Трудно сказать, взлом это или призрак, но в любом случае меня это пугает", — написала одна из комментаторш.
Но Zealousideal-Call-53 заявила, что обращалась к фирме-производителю и её заверили, что взлома не было. К тому же в этом доме с ней и раньше происходили страшные вещи. Теперь реддиторша надеется поскорее купить новое жильё.
Я бы поверила, что это взлом, но в доме моей мамы со мной и дочкой происходили и другие необъяснимые вещи. Мы уже видели на кадрах с камеры чёрную тень, и тогда дочка проснулась с криками. А в моей комнате я чувствовала, как кто-то наблюдает за мной, дышит в шею. Меня мучали жуткие ночные кошмары. Также в доме пропадали вещи, а потом неожиданно появлялись
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