Работник "Макдоналдса" тайком снял фритюр, от вида которого никто и никогда не захочет картошку фри
Сколько есть причин наконец отказаться от фастфуда? Пара десятков — не меньше. Но хоть одна из них заставила кого-то осуществить-таки планы? Работник "Макдоналдса" показал, в чём жарят нашу любимую картошечку, и это точно испортит аппетит кому угодно.
Тиктокер mcdanksbitch завёл аккаунт совсем недавно. В своих видео парень показывает изнутри работу в ресторане McDonald’s. Есть довольно аппетитные моменты, но есть такое, что навсегда убьёт всё желание приходить в сеть фастфуда. К примеру, недавно юноша поделился кадрами фритюра, который, судя по всему, не чистили уже давно. Такой вид привёл в шок даже самого работника.
Увидев резервуары с маслом, пользователи TikTok не смогли поверить в этот ужас. Многие предположили, что тут, скорее, жарилась какая-нибудь острая курица и масло стало такого оттенка из-за специй, но нет. Автор разубедил — тут готовили только картошечку. Не один десяток килограммов картофеля фри.
Даже если предположить, что масло остывает и его скоро будут менять, приятнее от этой мысли не становится — ведь многие из посетителей всё равно получали свой заказ именно из такого масла. Жуть.
Ролик наделал много шума среди подписчиков парня. Многие были в шоке от того, в каком ужасном масле готовится их любимая картошка. А кто-то после такого зрелища вообще начал задумываться о том, чтобы воздерживаться от подобных заказов. А другие задумались, не прилетит ли автору за то, что он показывает такие непривлекательные стороны работы на всеобщее обозрение. Странно, но его всё ещё не уволили.
Разве тебе не надо всё это чистить вместо того, чтобы снимать видео???😂
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Кажется, кого-то уволят
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