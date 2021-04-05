Работник "Макдоналдса" тайком снял фритюр, от вида которого никто и никогда не захочет картошку фри

Тиктокер mcdanksbitch завёл аккаунт совсем недавно. В своих видео парень показывает изнутри работу в ресторане McDonald’s. Есть довольно аппетитные моменты, но есть такое, что навсегда убьёт всё желание приходить в сеть фастфуда. К примеру, недавно юноша поделился кадрами фритюра, который, судя по всему, не чистили уже давно. Такой вид привёл в шок даже самого работника.

Увидев резервуары с маслом, пользователи TikTok не смогли поверить в этот ужас. Многие предположили, что тут, скорее, жарилась какая-нибудь острая курица и масло стало такого оттенка из-за специй, но нет. Автор разубедил — тут готовили только картошечку. Не один десяток килограммов картофеля фри.

Даже если предположить, что масло остывает и его скоро будут менять, приятнее от этой мысли не становится — ведь многие из посетителей всё равно получали свой заказ именно из такого масла. Жуть.