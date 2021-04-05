Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Политик произносил серьёзную речь на онлайн-заседании, но тут у него за спиной появилась голая жена

По словам коллег, подобное происходит с чиновником не впервые.

5 апреля 2021, 06:59

Скриншот © Facebook / African Accent TV

Член Национальной палаты традиционных лидеров Инкоси Ксолиле Ндеву из ЮАР неожиданно оконфузился во время онлайн-заседания парламента в Zoom. Политик говорил на серьёзную тему: о смертности во время пандемии и работе врачей в Восточно-Капской провинции. Но вдруг его коллеги разразились смехом.

Видео © Facebook / African Accent TV

Дело в том, что в разгар речи чиновника в комнату вошла его обнажённая жена. Женщина уверенными шагами направилась прямо в сторону мужа, однако потом скрылась из кадра. Веселье политиков прервала председатель комитета Фейт Мутамби, которая попросила, чтобы супруга Инкоси приняла подобающий вид, пишет Times Live.

Инкоси, люди позади тебя не одеты должным образом. Мы видим всё. Пожалуйста, Инкоси, скажи, что ты на совещании. То, что мы видим, ошеломляет

Фейт Мутамби

Скриншот © Facebook / African Accent TV

Скриншот © Facebook / African Accent TV

Смущённый политик поспешил извиниться. Однако Фейт напомнила ему, что подобное происходит уже не впервые. "Всякий раз, когда мы встречаемся с вами, мы видим эту непотребную картину", — заявила она. Позже чиновник объяснил, что не дружит с современными технологиями и его дом не приспособлен для долгих онлайн-совещаний. Заседание должно было проходить с семи до десяти вечера, однако затянулось. И супруга направилась в ванную, не зная, что муж всё ещё в прямом эфире.

Женатый депутат поцеловал грудь любовницы во время онлайн-заседания, думая, что Интернет не работает

Женатый депутат поцеловал грудь любовницы во время онлайн-заседания, думая, что Интернет не работает

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Умер экс-президент Мадагаскара Дидье Рацирака

28 марта, 10:28

Девушка надела красивое нижнее бельё и хотела снять реакцию мужа, но в комнату вошёл его отец

10 марта, 14:44

Работник "Макдоналдса" тайком снял фритюр, от вида которого никто и никогда не захочет картошку фри

сегодня в 07:46

"Хотел взорвать отдел полиции": ФСБ показала видео обыска и допроса задержанного на Ставрополье террориста

сегодня в 07:59

Судимым за особо тяжкие преступления могут запретить работать в такси и на транспорте

сегодня в 07:36

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1