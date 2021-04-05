Политик произносил серьёзную речь на онлайн-заседании, но тут у него за спиной появилась голая жена

Член Национальной палаты традиционных лидеров Инкоси Ксолиле Ндеву из ЮАР неожиданно оконфузился во время онлайн-заседания парламента в Zoom. Политик говорил на серьёзную тему: о смертности во время пандемии и работе врачей в Восточно-Капской провинции. Но вдруг его коллеги разразились смехом.

Дело в том, что в разгар речи чиновника в комнату вошла его обнажённая жена. Женщина уверенными шагами направилась прямо в сторону мужа, однако потом скрылась из кадра. Веселье политиков прервала председатель комитета Фейт Мутамби, которая попросила, чтобы супруга Инкоси приняла подобающий вид, пишет Times Live.

Инкоси, люди позади тебя не одеты должным образом. Мы видим всё. Пожалуйста, Инкоси, скажи, что ты на совещании. То, что мы видим, ошеломляет

Смущённый политик поспешил извиниться. Однако Фейт напомнила ему, что подобное происходит уже не впервые. "Всякий раз, когда мы встречаемся с вами, мы видим эту непотребную картину", — заявила она. Позже чиновник объяснил, что не дружит с современными технологиями и его дом не приспособлен для долгих онлайн-совещаний. Заседание должно было проходить с семи до десяти вечера, однако затянулось. И супруга направилась в ванную, не зная, что муж всё ещё в прямом эфире.