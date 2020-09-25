Женатый депутат поцеловал грудь любовницы во время онлайн-заседания, думая, что Интернет не работает

47-летний депутат Хуан Эмилио Амери принимал участие в онлайн-заседании парламента Аргентины. И его коллегам пришлось стать свидетелями непристойной сцены. В какой-то момент развеселившийся политик посадил к себе на колени девушку, а затем оголил ей грудь и поцеловал на глазах у шокированных парламентариев.
Видео © Twitter / Dataclave, PaladarNegro912
Конференцию пришлось срочно прекратить, но скандальный ролик попал в Сеть, а политик — на всеобщее осуждение. Любвеобильный мужчина оказался женат и воспитывает троих детей. В итоге коллеги-депутаты единогласно проголосовали за отстранение Амери от должности, пишет Daily Mail.
Фото © Twitter / Haceinstantes, VictorioDondo
Впрочем, политик до последнего пытался странным образом оправдаться. Якобы его подруга Селеста Бургос недавно увеличила грудь, и он не мог удержаться от того, чтобы её не потрогать, а потом увлёкся. К тому же он думал, что в тот момент у него не работал Интернет. Потом Амери всё же принёс свои извинения.
Фото © Twitter / VictorioDondo
Интернет в том районе, где я живу, очень плохой. И когда моя девушка выходила из ванной, я подумал, что связь пропала. Десять дней назад она увеличила грудь, и я спросил её о силиконовых имплантах. А потом поинтересовался, можно ли поцеловать её бюст. Что было, то было
WOW-news
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