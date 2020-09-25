Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Женатый депутат поцеловал грудь любовницы во время онлайн-заседания, думая, что Интернет не работает

В связи с пандемией многие продолжают работать из дома, и зачастую не обходится без неловких ситуаций.

Видео © Twitter / PaladarNegro912

47-летний депутат Хуан Эмилио Амери принимал участие в онлайн-заседании парламента Аргентины. И его коллегам пришлось стать свидетелями непристойной сцены. В какой-то момент развеселившийся политик посадил к себе на колени девушку, а затем оголил ей грудь и поцеловал на глазах у шокированных парламентариев.

Видео © Twitter / Dataclave, PaladarNegro912

Конференцию пришлось срочно прекратить, но скандальный ролик попал в Сеть, а политик — на всеобщее осуждение. Любвеобильный мужчина оказался женат и воспитывает троих детей. В итоге коллеги-депутаты единогласно проголосовали за отстранение Амери от должности, пишет Daily Mail.

Фото © Twitter / Haceinstantes, VictorioDondo

Фото © Twitter / Haceinstantes, VictorioDondo

Впрочем, политик до последнего пытался странным образом оправдаться. Якобы его подруга Селеста Бургос недавно увеличила грудь, и он не мог удержаться от того, чтобы её не потрогать, а потом увлёкся. К тому же он думал, что в тот момент у него не работал Интернет. Потом Амери всё же принёс свои извинения.

Фото © Twitter / VictorioDondo

Фото © Twitter / VictorioDondo

Интернет в том районе, где я живу, очень плохой. И когда моя девушка выходила из ванной, я подумал, что связь пропала. Десять дней назад она увеличила грудь, и я спросил её о силиконовых имплантах. А потом поинтересовался, можно ли поцеловать её бюст. Что было, то было

Хуан Эмилио Амери

Чиновник предался утехам с секретаршей на глазах у коллег, забыв выключить камеру после конференции

Участники собрания увидели явно больше, чем планировали.

Выбор редакции

"Титаны", "Кумиры" и "Новаторы". Названы 100 самых влиятельных людей планеты по версии Times

23 сентября, 08:56

Чиновник предался утехам с секретаршей на глазах у коллег, забыв выключить камеру после конференции

28 августа, 11:45

Кипятили, сушили, придавали форму. Во Вьетнаме накрыли торговцев использованными презервативами — видео

сегодня в 14:59

Очевидцы указали на опьянение у дочери Конкина в день трагедии. Информацию опровергла директор артиста

сегодня в 15:15

Facebook удаляет российские посты и аккаунты и не объясняет почему. Как соцсеть вводит цензуру

сегодня в 14:54

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.