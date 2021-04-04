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Медсестра, пережившая свой худший год, благодаря стилистам помолодела на 10 лет: фото до и после

2020 год изменил жизни миллионов человек, и героиня этого материала точно входит в их число. Больше года сражаясь с коронавирусом на передовой, женщина заметно постарела. Ей выпал шанс повернуть время вспять, чем она воспользовалась.

4 апреля 2021, 17:00

Кадры из видео © Maverick TV

Не так давно медсестра Элисон посмотрела на себя в зеркало и поняла, как сильно на ней отразилась пандемия. Всего за несколько месяцев женщина постарела на годы, но мириться с этим она не планировала. Поэтому британка обратилась к экспертам шоу "На 10 лет моложе".

2020 год был самым трудным годом в моей карьере медсестры. Нам приходилось сидеть и держать за руки умирающих людей, потому что их семьи не могли прийти и попрощаться с ними, это было ужасно. Мы не знали, с чем имеем дело, и делали всё, что могли, но по пути мы теряли людей. И это оказало огромное влияние на меня и то, как я смотрю на жизнь

Элисон

Кадры из видео © Maverick TV

Кадры из видео © Maverick TV

Внешность Элисон тоже изменилась. Когда она вышла на улицу, чтобы поинтересоваться у прохожих, на сколько лет она выглядит, в среднем люди назвали цифру 54. Комплиментом не назовёшь, ведь британке всего 48 лет.

Это была тяжёлая, непрерывная работа семь дней в неделю. Я была измотана. Раньше я всегда была душой любой компании и мне было всё равно, что кто-то обо мне подумает. Но сейчас я просто прячусь, стараюсь быть незаметнее. Я вижу эти тёмные мешки под глазами, морщинки. Мой рот просто опущен, кажется, теперь я сама на себя не похожа

Элисон

Но когда команда "На 10 лет моложе" взялась за работу, у Элисон появилась надежда на счастливое будущее. Косметолог сделал кожу лица женщины снова гладкой и придал ей свежий оттенок с помощью микронидлинга. После этого медсестра прошла курс витаминной капельной терапии — он на вооружении многих мировых звёзд вроде Адель и Майли Сайрус.

Кадры из видео © Maverick TV

Кадры из видео © Maverick TV

После этого медсестре кардинально обновили гардероб, и только в самом конце ей нарастили ресницы, сделали маникюр и новую шикарную стрижку, пишет Mirror. Когда все процедуры были позади, женщина снова вышла на улицу. На этот раз незнакомцы оценили её возраст всего на 44 года. Сама Элисон в восторге от преображения.

Я возвращаюсь в гонку! Я немного сбилась с пути, но вновь нашла свой истинный голос. Теперь, если буду где-то, где есть танцпол, я выйду на него первой. И, может быть, встречу на нём мужчину своей мечты. После участия в шоу я зарегистрировалась в паре приложений для знакомств и уже сходила на парочку свиданий, но "того самого" ещё не встретила

Элисон

Девушка сделала ринопластику, оставив свою изюминку, но такое преображение поняли далеко не все

Девушка сделала ринопластику, оставив свою изюминку, но такое преображение поняли далеко не все

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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