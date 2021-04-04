Медсестра, пережившая свой худший год, благодаря стилистам помолодела на 10 лет: фото до и после

Не так давно медсестра Элисон посмотрела на себя в зеркало и поняла, как сильно на ней отразилась пандемия. Всего за несколько месяцев женщина постарела на годы, но мириться с этим она не планировала. Поэтому британка обратилась к экспертам шоу "На 10 лет моложе".

2020 год был самым трудным годом в моей карьере медсестры. Нам приходилось сидеть и держать за руки умирающих людей, потому что их семьи не могли прийти и попрощаться с ними, это было ужасно. Мы не знали, с чем имеем дело, и делали всё, что могли, но по пути мы теряли людей. И это оказало огромное влияние на меня и то, как я смотрю на жизнь Элисон

Кадры из видео © Maverick TV

Внешность Элисон тоже изменилась. Когда она вышла на улицу, чтобы поинтересоваться у прохожих, на сколько лет она выглядит, в среднем люди назвали цифру 54. Комплиментом не назовёшь, ведь британке всего 48 лет.

Это была тяжёлая, непрерывная работа семь дней в неделю. Я была измотана. Раньше я всегда была душой любой компании и мне было всё равно, что кто-то обо мне подумает. Но сейчас я просто прячусь, стараюсь быть незаметнее. Я вижу эти тёмные мешки под глазами, морщинки. Мой рот просто опущен, кажется, теперь я сама на себя не похожа Элисон

Но когда команда "На 10 лет моложе" взялась за работу, у Элисон появилась надежда на счастливое будущее. Косметолог сделал кожу лица женщины снова гладкой и придал ей свежий оттенок с помощью микронидлинга. После этого медсестра прошла курс витаминной капельной терапии — он на вооружении многих мировых звёзд вроде Адель и Майли Сайрус.

Кадры из видео © Maverick TV

После этого медсестре кардинально обновили гардероб, и только в самом конце ей нарастили ресницы, сделали маникюр и новую шикарную стрижку, пишет Mirror. Когда все процедуры были позади, женщина снова вышла на улицу. На этот раз незнакомцы оценили её возраст всего на 44 года. Сама Элисон в восторге от преображения.

Я возвращаюсь в гонку! Я немного сбилась с пути, но вновь нашла свой истинный голос. Теперь, если буду где-то, где есть танцпол, я выйду на него первой. И, может быть, встречу на нём мужчину своей мечты. После участия в шоу я зарегистрировалась в паре приложений для знакомств и уже сходила на парочку свиданий, но "того самого" ещё не встретила Элисон

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