Семья уверяла толстушку весом 117 кг, что её никто не полюбит, но сейчас эта красотка — мечта любого

Ола страдала перееданием. Чтобы перестать жевать, ей нужно было до тошноты объесться чипсами, шоколадками. Только так, сидя перед телевизором с набитым вредными снеками животом, она чувствовала себя в безопасности и комфорте. Уже к 11 годам девочка весила 95 килограммов, и каждый сентябрь одноклассники удивлялись, насколько Ола стала больше. Опять. Постоянные издёвки ровесников, прохожих и даже членов семьи ситуации не помогали. Так, к шестнадцати вес британки достиг максимума — 117 килограммов.

Люди издевались надо мной из-за лишнего веса. Я могла гулять по улице, и мальчики кричали мне: "Ты, жируха, ты занимаешь слишком много места, просто умри". И даже родственники, вместо того чтобы мотивировать меня худеть ради здоровья, говорили сбросить вес, потому что я "толстая уродина, которую никто никогда не полюбит" Ола Ингелевич

Фото © Instagram / slimolaa

Только к 19 годам, перед тем как отправиться на обучение в университет, Ола решила записаться к личному тренеру, чтобы сбросить пару килограммов. Но за полгода девушка поняла, что пары кг ей будет недостаточно. На замену снекам и вечерам перед телевизором в жизнь Олы пришли тренировки три раза в неделю и здоровое питание. С тех пор девушка добилась веса, о котором в подростковом возрасте даже и мечтать не могла.

Фото © Instagram / slimolaa

Сейчас красотка весит всего 63 килограмма, а от пищевого расстройства не осталось и следа. Ола работает в интернет-маркетинге, но думает над тем, чтобы стать диетологом. Опыта для этого у девушки более чем достаточно. Кроме того, британка уже сейчас ведёт инстаграм-профиль, в котором делится своей историей похудения и называет себя защитником психического здоровья, намекая, что в любом преображении главное, чтобы человек чувствовал себя в гармонии с собой, пишет Daily Mail.

Я учусь любить себя, но это было самое большое путешествие в моей жизни, и оно всё ещё продолжается. Похудение помогло мне чувствовать себя более комфортно и уверенно в собственной коже, чем когда-либо прежде. Но дело не только в том, чтобы стать стройнее, а в том, чтобы стать более здоровой ментально Ола Ингелевич

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