Семья уверяла толстушку весом 117 кг, что её никто не полюбит, но сейчас эта красотка — мечта любого
Ещё в восемь лет Ола Ингелевич из Лондона была полной. Но через два года несколько лишних килограммов превратились в настоящее ожирение. Девочке потребовалось больше 10 лет, чтобы наконец решиться на перемены.
Ола страдала перееданием. Чтобы перестать жевать, ей нужно было до тошноты объесться чипсами, шоколадками. Только так, сидя перед телевизором с набитым вредными снеками животом, она чувствовала себя в безопасности и комфорте. Уже к 11 годам девочка весила 95 килограммов, и каждый сентябрь одноклассники удивлялись, насколько Ола стала больше. Опять. Постоянные издёвки ровесников, прохожих и даже членов семьи ситуации не помогали. Так, к шестнадцати вес британки достиг максимума — 117 килограммов.
Люди издевались надо мной из-за лишнего веса. Я могла гулять по улице, и мальчики кричали мне: "Ты, жируха, ты занимаешь слишком много места, просто умри". И даже родственники, вместо того чтобы мотивировать меня худеть ради здоровья, говорили сбросить вес, потому что я "толстая уродина, которую никто никогда не полюбит"
Только к 19 годам, перед тем как отправиться на обучение в университет, Ола решила записаться к личному тренеру, чтобы сбросить пару килограммов. Но за полгода девушка поняла, что пары кг ей будет недостаточно. На замену снекам и вечерам перед телевизором в жизнь Олы пришли тренировки три раза в неделю и здоровое питание. С тех пор девушка добилась веса, о котором в подростковом возрасте даже и мечтать не могла.
Сейчас красотка весит всего 63 килограмма, а от пищевого расстройства не осталось и следа. Ола работает в интернет-маркетинге, но думает над тем, чтобы стать диетологом. Опыта для этого у девушки более чем достаточно. Кроме того, британка уже сейчас ведёт инстаграм-профиль, в котором делится своей историей похудения и называет себя защитником психического здоровья, намекая, что в любом преображении главное, чтобы человек чувствовал себя в гармонии с собой, пишет Daily Mail.
Я учусь любить себя, но это было самое большое путешествие в моей жизни, и оно всё ещё продолжается. Похудение помогло мне чувствовать себя более комфортно и уверенно в собственной коже, чем когда-либо прежде. Но дело не только в том, чтобы стать стройнее, а в том, чтобы стать более здоровой ментально
WOW-news
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