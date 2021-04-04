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7 сообщений, которые случайно были отправлены совершенно не тем людям, и это полный провал

Недавно ведущие Кайл и Джеки О австралийской радиостанции KIISFM попросили своих слушателей поделиться самыми нелепыми сообщениями, которые они отправляли не тем адресатам. В лучшем случае они просто смущали получателей, в худшем — раскрывали секреты, которые не предназначались для чужих ушей. Так или иначе, это очень весело, и внизу — несколько историй, которые точно вас рассмешат... и заставят всегда перепроверять, кому именно вы отправляете очередное сообщение.

4 апреля 2021, 12:00

Гиф © Giphy

К примеру, одна из слушательниц передачи поделилась стыдным случаем из прошлого — однажды она решила разослать коллегам фотографию своего новорождённого ребёнка. Только когда кадр получили все кто можно, на заднем плане девушка заметила себя с раздвинутыми врачами ногами.

Я решил, что сегодня утром — хорошее время, чтобы написать другу: "Только что очень здорово покакал. Подумал, тебе стоит знать". Однако я случайно отправил это другому контакту с тем же именем. Это был ведущий разработчик игр в одной местной компании, где я брал интервью пару лет назад

Слушатель радио KIISFM

Гиф © Giphy

Я написал своей девушке: "БОЖЕ, Я ТАК ТЕБЯ ЛЮБЛЮ, ДЕТКА!" или что-то в этом роде. Но случайно отправил это своему боссу Сержу. Как только увидел, что я сделал, сразу отправил сообщение с объяснением, что я только что натворил

Слушатель радио KIISFM

Также один из слушателей рассказал ужасную историю о том, как его коллега узнал, что его увольняют. Вместе с ним письмо с приказом получили ещё 150 сотрудников офиса. Все активно делали вид, что ничего не происходит, но по выражению лица будущего безработного было всё понятно.

Гиф © Giphy

Несколько лет назад я писала электронное письмо своему психологу, в котором подробно рассказывала, что меня больше привлекают женщины, чем мужчины. К сожалению, я случайно отправила это сообщение мужу, а не психологу

Слушательница радио KIISFM

Мы с другом работаем в техподдержке. Недавно он завершал рабочую смену и хотел переслать мне письмо клиента с подписью "У меня нет на это времени". Стоит ли говорить, что он как-то умудрился отправить копию и самому клиенту, который тут же ответил: "Ну и когда у вас будет время?"

Слушатель радио KIISFM

Гиф © Giphy

Учительница моей восьмиклашки должна была отправить классу имейл с ссылками на файл с их оценками. Но вместо этого она случайно вставила ссылку с порно и отправила его всему классу

Слушательница радио KIISFM

Истории в материале — лишь часть из тех, что Кайл и Джеки обсуждали со своими слушателями в прямом эфире. Послушать их все можно в записи. Передача ребят выходит в подкасте The Kyle & Jackie O Show.

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Девушка разыграла парней в Tinder, отвечая на сообщения репликами Алисы — 6 смешных переписок

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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