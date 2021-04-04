Модель продаёт свои откровенные фото, которые с радостью делает её муж, пока маленькие дети спят
Сама девушка не видит в этом ничего плохого.
Модель из Австралии научилась совмещать несовместимое, но, правда, повторять такое вряд ли кому-то захочется. Девушка, которая воспитывает двоих детей, зарабатывает на откровенных фото. Пока малыши спят, муж устраивает ей целые фотосессии, о чём Тори Хантер рассказала Daily Star.
Тори занялась новым "бизнесом" на платформе OnlyFans всего год назад, но практически сразу он начал ей приносить приличный доход. До своей модельной карьеры она работала стриптизёршей и топлес-официанткой, что очень ей пригодилось. Сейчас она сама составляет себе график, хоть и приходится сталкивать с некоторыми неудобствами — например, дети. Как ни странно, но муж Тори не против её новой работы и даже сам фотографирует её.
Сложно совмещать работу и личную жизнь, когда новый контент нужно делать в течение дня. Обычно мне приходится ждать, когда дети лягут спать, хотя я знаю тех, кто встаёт ради контента в шесть часов утра
Сама девушка признаётся, что ради красивой фигуры ей не раз приходилось ложиться под нож хирурга. В частности, Тори сделала себе несколько операций по увеличению груди, а также увеличила губы. Из-за этого ей порой пишут неприятные комментарии, но модель утверждает, что их всего 2% из общего числа.
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