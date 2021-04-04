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Модель продаёт свои откровенные фото, которые с радостью делает её муж, пока маленькие дети спят

Сама девушка не видит в этом ничего плохого.

4 апреля 2021, 10:00

Фото © Instagram / torz_lyla

Модель из Австралии научилась совмещать несовместимое, но, правда, повторять такое вряд ли кому-то захочется. Девушка, которая воспитывает двоих детей, зарабатывает на откровенных фото. Пока малыши спят, муж устраивает ей целые фотосессии, о чём Тори Хантер рассказала Daily Star.

Фото © Instagram / torz_lyla

Фото © Instagram / torz_lyla

Тори занялась новым "бизнесом" на платформе OnlyFans всего год назад, но практически сразу он начал ей приносить приличный доход. До своей модельной карьеры она работала стриптизёршей и топлес-официанткой, что очень ей пригодилось. Сейчас она сама составляет себе график, хоть и приходится сталкивать с некоторыми неудобствами — например, дети. Как ни странно, но муж Тори не против её новой работы и даже сам фотографирует её.

Сложно совмещать работу и личную жизнь, когда новый контент нужно делать в течение дня. Обычно мне приходится ждать, когда дети лягут спать, хотя я знаю тех, кто встаёт ради контента в шесть часов утра

Тори Хантер

Фото © Instagram / torz_lyla

Фото © Instagram / torz_lyla

Сама девушка признаётся, что ради красивой фигуры ей не раз приходилось ложиться под нож хирурга. В частности, Тори сделала себе несколько операций по увеличению груди, а также увеличила губы. Из-за этого ей порой пишут неприятные комментарии, но модель утверждает, что их всего 2% из общего числа.

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Авторы
Паламарчук Мария
Паламарчук Мария

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