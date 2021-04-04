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Девочка задремала прямо на сцене во время выступления, и это видео вызовет улыбку на любом лице

Усталость настигает в самое неподходящее время не только взрослых, но и детей.

4 апреля 2021, 07:00

Скриншот © Weibo

В детском саду в Вэньчжоу, Китай, проходил концерт, к которому малыши усиленно готовили свои номера, пишет 163.com. Но одна из воспитанниц, видимо, так много сил потратила на репетиции, что не выдержала и задремала прямо на сцене.

Видео © Weibo

На кадрах ролика из китайской соцсети Weibo видно, что малышка во время танцевального конкурса сидит перед зрителями, подогнув ноги и закрыв глаза. Девочка уснула в самый разгар концерта, а её ошеломлённая напарница попыталась аккуратно её разбудить, но всё было безуспешно. Крошка так и не разлепила сонные веки.

Скриншот © Weibo

Скриншот © Weibo

И пусть девочка не показала свои умения, зрители остались от неё просто в восторге. В зале сияли улыбки и звенел смех. А ролик со звездой выступления быстро стал вирусным, покорив юзеров и в других уголках света.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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