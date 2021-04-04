15 фото с настолько неумелым фотошопом, что над этими беднягами остаётся только смеяться
Ретушь придумали для того, чтобы делать фотографии чуть более красивыми, чем они есть на самом деле. Видимо, герои этого материала не прочитали инструкцию. Иначе объяснить, почему их снимки получаются подозрительно страшными, невозможно. В подборке ниже — 15 кадров, от одного взгляда на которые становится жутко смешно.
"Весь объём из икр перешёл в обувь"
"У нас ещё один член команды горохоголовых. Его лицо по сравнению с руками... Я просто не могу"
"Фото в аккаунте фотографа и на странице модели"
"Когда замазываете морщинки, не забывайте про них в отражении..."
"Небольшое напоминание: текстура кожи есть у всех"
"Когда твои глаза такие пронзительные, что прожигают дыры в волосах"
"Что ж, это первый раз, когда я увидел, чтобы кто-то прифотошопил холодильник на снимок"
"Ребята, мне страшно"
"Да у неё же даже носа нет"
"В описании написано, что это не фотошоп. Верится с трудом"
"Не могу поверить, что она думала, что такое можно публиковать! Лицо так отредактировано, что похоже на рисунок"
"Да что не так с её пальцем?!"
"Она буквально прифотошопила себя к чьей-то машине и даже не отметила автора"
"За время съёмки ни одно дерево не пострадало"
"Что это за проклятие?"
Смехотворные примеры выше — лишь крохотная часть нелепой ретуши. Ещё больше — в сабреддите Instagramreality (Instagram против реальности)
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