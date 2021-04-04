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Категорий: 18

15 фото с настолько неумелым фотошопом, что над этими беднягами остаётся только смеяться

Ретушь придумали для того, чтобы делать фотографии чуть более красивыми, чем они есть на самом деле. Видимо, герои этого материала не прочитали инструкцию. Иначе объяснить, почему их снимки получаются подозрительно страшными, невозможно. В подборке ниже — 15 кадров, от одного взгляда на которые становится жутко смешно.

4 апреля 2021, 06:00

Фото © Reddit / Instagramreality

"Весь объём из икр перешёл в обувь"

Фото © Reddit / Instagramreality

Фото © Reddit / Instagramreality

"У нас ещё один член команды горохоголовых. Его лицо по сравнению с руками... Я просто не могу"

Фото © Reddit / Instagramreality

Фото © Reddit / Instagramreality

"Фото в аккаунте фотографа и на странице модели"

Фото © Reddit / Instagramreality

Фото © Reddit / Instagramreality

"Когда замазываете морщинки, не забывайте про них в отражении..."

Фото © Reddit / Instagramreality

Фото © Reddit / Instagramreality

"Небольшое напоминание: текстура кожи есть у всех"

Фото © Reddit / Instagramreality

Фото © Reddit / Instagramreality

"Когда твои глаза такие пронзительные, что прожигают дыры в волосах"

Фото © Reddit / Instagramreality

Фото © Reddit / Instagramreality

"Что ж, это первый раз, когда я увидел, чтобы кто-то прифотошопил холодильник на снимок"

Фото © Reddit / Instagramreality

Фото © Reddit / Instagramreality

"Ребята, мне страшно"

Фото © Reddit / Instagramreality

Фото © Reddit / Instagramreality

"Да у неё же даже носа нет"

Фото © Reddit / Instagramreality

Фото © Reddit / Instagramreality

"В описании написано, что это не фотошоп. Верится с трудом"

Фото © Reddit / Instagramreality

Фото © Reddit / Instagramreality

"Не могу поверить, что она думала, что такое можно публиковать! Лицо так отредактировано, что похоже на рисунок"

Фото © Reddit / Instagramreality

Фото © Reddit / Instagramreality

"Да что не так с её пальцем?!"

Фото © Reddit / Instagramreality

Фото © Reddit / Instagramreality

"Она буквально прифотошопила себя к чьей-то машине и даже не отметила автора"

Фото © Reddit / Instagramreality

Фото © Reddit / Instagramreality

"За время съёмки ни одно дерево не пострадало"

Фото © Reddit / Instagramreality

Фото © Reddit / Instagramreality

"Что это за проклятие?"

Фото © Reddit / Instagramreality

Фото © Reddit / Instagramreality

Смехотворные примеры выше — лишь крохотная часть нелепой ретуши. Ещё больше — в сабреддите Instagramreality (Instagram против реальности)

15 нелепых примеров, как девушки фотошопят свою внешность так, что в реальной жизни их просто не узнать

15 нелепых примеров, как девушки фотошопят свою внешность так, что в реальной жизни их просто не узнать

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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