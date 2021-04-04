15 фото с настолько неумелым фотошопом, что над этими беднягами остаётся только смеяться

"Весь объём из икр перешёл в обувь"

Фото © Reddit / Instagramreality

"У нас ещё один член команды горохоголовых. Его лицо по сравнению с руками... Я просто не могу"

Фото © Reddit / Instagramreality

"Фото в аккаунте фотографа и на странице модели"

Фото © Reddit / Instagramreality

"Когда замазываете морщинки, не забывайте про них в отражении..."

Фото © Reddit / Instagramreality

"Небольшое напоминание: текстура кожи есть у всех"

Фото © Reddit / Instagramreality

"Когда твои глаза такие пронзительные, что прожигают дыры в волосах"

Фото © Reddit / Instagramreality

"Что ж, это первый раз, когда я увидел, чтобы кто-то прифотошопил холодильник на снимок"

Фото © Reddit / Instagramreality

"Ребята, мне страшно"

Фото © Reddit / Instagramreality

"Да у неё же даже носа нет"

Фото © Reddit / Instagramreality

"В описании написано, что это не фотошоп. Верится с трудом"

Фото © Reddit / Instagramreality

"Не могу поверить, что она думала, что такое можно публиковать! Лицо так отредактировано, что похоже на рисунок"

Фото © Reddit / Instagramreality

"Да что не так с её пальцем?!"

Фото © Reddit / Instagramreality

"Она буквально прифотошопила себя к чьей-то машине и даже не отметила автора"

Фото © Reddit / Instagramreality

"За время съёмки ни одно дерево не пострадало"

Фото © Reddit / Instagramreality

"Что это за проклятие?"

Фото © Reddit / Instagramreality

Смехотворные примеры выше — лишь крохотная часть нелепой ретуши. Ещё больше — в сабреддите Instagramreality (Instagram против реальности)

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