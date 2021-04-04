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Эти булочки с "плесенью" вызывают тошноту одним видом, но покупатели выстраиваются за ними в очередь

Сложно поверить, но это довольно популярное лакомство, которое пользуется спросом.

4 апреля 2021, 05:00

Фото © Taobao

Иногда новые рецепты блюд могут вызвать немалое удивление, но эти китайские повара смогли превзойти все ожидания. Одна компания принялась выпускать необычные булочки, которые быстро обрели популярность. Поэтому в скором времени они появились в группе "Фейсбука", посвящённой интересным открытиям на просторах Taobao — китайского интернет-магазина. И здесь они тоже произвели фурор, ведь выглядела выпечка так, будто срок годности у неё вышел года два назад.

Фото © Taobao

Фото © Taobao

От фото с такими булочками многим стало не по себе, ведь под аппетитной румяной корочкой находилась зелёная мякоть, из которой при нажатии вытекала какая-то субстанция... Трудно было поверить, что такой шедевр кулинарной мысли стоил всего 18 юаней (почти 210 рублей) и пользовался большим спросом. В отзывах люди советовали выпечку потенциальным покупателям и уверяли, что обязательно закажут ещё.

Фото © Taobao

Фото © Taobao

Оказалось, что нездоровый зелёный цвет булочкам придавала матча — японский зелёный чай, перетёртый в порошок. А непонятная субстанция появилась из-за того, что в качестве начинки в выпечку добавляли мягкий сыр. Судя по комментариям, булочки были несладкими, с небольшой горчинкой, присущей матче. К тому же они были воздушными, сочными и очень свежими, пишет Oddity Central.

Фото © Taobao

Фото © Taobao

Несмотря на все восхваления, пользователям "Фейсбука" было сложно отвлечься от ужасного внешнего вида выпечки. И один вопрос для них остался нерешённым. Если эти булочки уже выглядят так, будто заплесневели, то как поймать тот момент, когда они по-настоящему испортятся?

Блогер из любопытства увеличил себе грудь и поделился результатом, надев короткий топик

Блогер из любопытства увеличил себе грудь и поделился результатом, надев короткий топик

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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