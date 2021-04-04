Эти булочки с "плесенью" вызывают тошноту одним видом, но покупатели выстраиваются за ними в очередь
Сложно поверить, но это довольно популярное лакомство, которое пользуется спросом.
Иногда новые рецепты блюд могут вызвать немалое удивление, но эти китайские повара смогли превзойти все ожидания. Одна компания принялась выпускать необычные булочки, которые быстро обрели популярность. Поэтому в скором времени они появились в группе "Фейсбука", посвящённой интересным открытиям на просторах Taobao — китайского интернет-магазина. И здесь они тоже произвели фурор, ведь выглядела выпечка так, будто срок годности у неё вышел года два назад.
От фото с такими булочками многим стало не по себе, ведь под аппетитной румяной корочкой находилась зелёная мякоть, из которой при нажатии вытекала какая-то субстанция... Трудно было поверить, что такой шедевр кулинарной мысли стоил всего 18 юаней (почти 210 рублей) и пользовался большим спросом. В отзывах люди советовали выпечку потенциальным покупателям и уверяли, что обязательно закажут ещё.
Оказалось, что нездоровый зелёный цвет булочкам придавала матча — японский зелёный чай, перетёртый в порошок. А непонятная субстанция появилась из-за того, что в качестве начинки в выпечку добавляли мягкий сыр. Судя по комментариям, булочки были несладкими, с небольшой горчинкой, присущей матче. К тому же они были воздушными, сочными и очень свежими, пишет Oddity Central.
Несмотря на все восхваления, пользователям "Фейсбука" было сложно отвлечься от ужасного внешнего вида выпечки. И один вопрос для них остался нерешённым. Если эти булочки уже выглядят так, будто заплесневели, то как поймать тот момент, когда они по-настоящему испортятся?
WOW-news
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