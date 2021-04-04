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Категорий: 18

Мама уложила дочку спать, когда из детской колонки раздались женские стоны — виновным оказался сосед

Дон Лоушн из Шотландии была в ужасе, когда, уложив новорождённую дочь спать, она услышала из комнаты малышки громкие звуки секса. Ворвавшись в детскую, мама не увидела ничего неприличного. Однако стоны всё никак не прекращались.

4 апреля 2021, 11:00

Фото © Twitter / dawnsayshi

Источником звуков 18+ оказался ночник её дочери с динамиком — Лоушн поняла это быстро. А вот выяснить, кто умудрился подключить свой гаджет во время просмотра порно именно к колонке в детской, только предстояло.

Я сидела в гостиной и услышала громкий шум. Выключила телевизор и прошла туда, где спала моя дочь. Там я сразу же услышала ЭТИ звуки, но не могла в это поверить. Я даже крикнула своему партнёру, чтобы он тоже подошёл и послушал, потому что я была в шоке

Дон Лоушн

Фото © Twitter / dawnsayshi

Фото © Twitter / dawnsayshi

Самый ужас в том, что мама понятия не имела, как отключить колонку от незваного пользователя. Пришлось прибегнуть к старому проверенному способу — записки в подъезде.

Кто смотрел порно прошлой ночью в 23:30 и подключил своё устройство к ночнику в нашей детской. Пожалуйста, отключите его как можно скорее. Спасибо

перевод записки Дон Лоушн

Фото © Twitter / dawnsayshi

Фото © Twitter / dawnsayshi

Выяснить, кто же оказался нарушителем спокойствия в детской, так и не получилось. Но Дон уверена: записка подействовала — с тех пор ничего подобного не происходило, пишет Ladbible. Мама всё равно спокойна. Малышке всего 4 месяца — она ещё совсем маленькая для того, чтобы понять, что именно за звуки раздавались из колонки.

Девушке передали жалобу на слишком громкие звуки секса, но после операции ей точно не до этого

Девушке передали жалобу на слишком громкие звуки секса, но после операции ей точно не до этого

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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