Мама уложила дочку спать, когда из детской колонки раздались женские стоны — виновным оказался сосед

Источником звуков 18+ оказался ночник её дочери с динамиком — Лоушн поняла это быстро. А вот выяснить, кто умудрился подключить свой гаджет во время просмотра порно именно к колонке в детской, только предстояло.

Я сидела в гостиной и услышала громкий шум. Выключила телевизор и прошла туда, где спала моя дочь. Там я сразу же услышала ЭТИ звуки, но не могла в это поверить. Я даже крикнула своему партнёру, чтобы он тоже подошёл и послушал, потому что я была в шоке Дон Лоушн

Фото © Twitter / dawnsayshi

Самый ужас в том, что мама понятия не имела, как отключить колонку от незваного пользователя. Пришлось прибегнуть к старому проверенному способу — записки в подъезде.

Кто смотрел порно прошлой ночью в 23:30 и подключил своё устройство к ночнику в нашей детской. Пожалуйста, отключите его как можно скорее. Спасибо перевод записки Дон Лоушн

Фото © Twitter / dawnsayshi

Выяснить, кто же оказался нарушителем спокойствия в детской, так и не получилось. Но Дон уверена: записка подействовала — с тех пор ничего подобного не происходило, пишет Ladbible. Мама всё равно спокойна. Малышке всего 4 месяца — она ещё совсем маленькая для того, чтобы понять, что именно за звуки раздавались из колонки.

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