Модель забыла про фотошоп, несмотря на растяжки и складки, которые особенно заметны в таком белье

Плюс-сайз-модели Эрин Клэй из Техаса, США, всего 19 лет, но она уже поняла, на чём не стоит зацикливаться в жизни.

Фото © Instagram / erinmarleyklay

Устав бороться с лишними килограммами, девушка постаралась принять себя и все свои несовершенства — целлюлит, растяжки и складки.

Фото © Instagram / erinmarleyklay

В этом решении её поддержали 138 тысяч подписчиков в "Инстаграме", которые устали видеть в соцсетях идеальных и отфотошопленных красоток

Фото © Instagram / erinmarleyklay

Эрин выкладывает фото в откровенных нарядах, нижнем белье и купальниках известных инстаграм-брендов, с которыми она давно сотрудничает

Фото © Instagram / erinmarleyklay

Модель не боится показать себя с неприглядных ракурсов, надеясь, что так её юные фанатки смогут побороть свои комплексы и полюбить себя.

Фото © Instagram / erinmarleyklay

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