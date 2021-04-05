"Костыль" Киева: политолог объяснил, почему на Украине заговорили об "украинском русском языке"

Большинство жителей Украины не разговаривает на родном языке. Более того, даже многие депутаты не могут нормально говорить на мове. Об этом в беседе со "Звездой" заявил политолог Дмитрий Абзалов, комментируя принятые в последнее время на Украине законы, ограничивающие использование русского языка.

"Начали появляться такие различные костыли. Сначала степной язык, южно-украинский язык и целый ряд других моментов, в которых в принципе описывают русский язык. Я напоминаю, что у нас, вообще-то, есть языковые семьи. Они сформированы в научном сообществе. Не в украинском, а в мировом. И там понятно, какой язык где находится и где он распространён", — рассказал Абзалов.

По его словам, запрет на использование отдельных языков нарушает ряд международных конвенций, которые подписывал Киев, поэтому фактически ограничение русского языка является незаконным. Абзалов добавил, что таким образом президент Владимир Зеленский хочет отвлечь внимание общественности от проблем с вакцинацией населения. В том числе поэтому глава государства ввёл санкции против российских компаний, считает политолог.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Россия не является собственником русского языка. При этом упомянула о существовании "украинского русского языка", добавив, что в последнее время эта тема нередко становится инструментом спекуляции в политике.

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