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Дипломаты уточнили, что россиянок нет среди задержанных в Дубае за "голую фотосессию"

Моделями оказались гражданки одной из стран СНГ.

5 апреля 2021, 13:32

Фото © Соцсети

В Посольстве РФ в ОАЭ Лайфу уточнили, что россиянок нет среди задержанных за непристойную фотосессию в одном из небоскрёбов Дубая. При этом, по данным дипломатов, в поле зрения местной полиции в связи с инцидентом попал гражданин России.

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"По последним данным, полученным от полиции Эмиратов, среди задержанных девушек россиянок нет. Задержан россиянин — он подозревается в том, что принадлежал к числу организаторов всего мероприятия. Девушки из одной из стран СНГ", — рассказали в диппредставительстве.

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Напомним, возмущение властей Дубая вызвала фотосессия с участием голых девушек на балконе одного из небоскрёбов. Скандальное видео появилось в соцсетях 3 апреля — его сняли очевидцы с другого здания. В итоге участниц съёмки задержали, изначально сообщалось, что среди них было восемь россиянок. Девушек ожидает довольно суровое наказание — тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей).

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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