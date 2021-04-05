Автоюрист оценил новый способ ограничить скорость водителей: Разве Эдварда Била остановили 500 штрафов?

Автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с Лайфом оценил предложение использовать динамические дорожные знаки, которые будут менять ограничение скорости в зависимости от погоды. По его мнению, данная инициатива ни к чему не приведёт.

"Невозможно проехать, соблюдая все знаки, скоростные режимы и правила дорожного движения, особенно если ты в новом месте, запутаться очень легко, это бред бредом. Что это даёт? Это ничего не меняет, я скорость свою и так вижу и чувствую на приборной панели", — отметил Славнов.

При этом эксперт упомянул устроившего резонансное ДТП блогера Эдварда Била, подчеркнув, что "нельзя по одной овце судить обо всём стаде".

Также собеседник Лайфа выступил против введения нештрафуемого порога в 10 км/ч, а не 20. По его мнению, тогда все водители будут сидеть и "тупо смотреть" на свои спидометры, дабы не получить штраф и не выйти за нештрафуемый порог.

"Это не значит, что аварий будет меньше, ворон всегда хватает, которые смотрят в телефон и сталкиваются. Сталкиваются далеко не на скорости, а когда кто-то затупил в телефон и прощёлкал поворот", — пояснил Славнов.

Автоэксперт добавил, что проблема заключается в нехватке инспекторов, а не камер, и опять привёл в пример ситуацию с блогером Билом.

"Сколько Билу штрафов пришло, больше 500? Ну и что, это как-то помешало ему, хоть кто-то его остановил? <...> В Европе, как только камера фиксирует правонарушение, она сразу же передаёт информацию рядом находящемуся экипажу, а у нас нет", — заключил Славнов.

Напомним, разработчики инициативы для фиксации нарушений предложили использовать сразу три дорожные камеры. Первые две проконтролируют момент подъезда автомобиля к арке с информационным табло. Как только машина попадёт в их зону контроля, произойдёт фиксация. Если после арки водитель проедет быстрее положенного ограничения, камера, которая будет стоять примерно в 30–50 метрах, это зафиксирует.

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