Одиннадцать задержанных после "голой фотосессии" в Дубае девушек оказались украинками

Одиннадцать девушек из числа задержанных после "голой фотосессии" в Дубае оказались украинками. Об этом сообщил пресс-секретарь МИДа Олег Николенко.

"По предварительной информации, среди задержанных — одиннадцать гражданок Украины. Украинское консульство в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями для обеспечения соблюдения прав украинок и выяснения всех обстоятельств этого дела", — приводит агентство УНИАН слова дипломата.