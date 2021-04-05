Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Одиннадцать задержанных после "голой фотосессии" в Дубае девушек оказались украинками

Консул посетит их 6 апреля.

5 апреля 2021, 13:50
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Одиннадцать девушек из числа задержанных после "голой фотосессии" в Дубае оказались украинками. Об этом сообщил пресс-секретарь МИДа Олег Николенко.

"По предварительной информации, среди задержанных — одиннадцать гражданок Украины. Украинское консульство в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями для обеспечения соблюдения прав украинок и выяснения всех обстоятельств этого дела", — приводит агентство УНИАН слова дипломата.

Дочь олигарха опровергла Лайфу, что находилась среди задержанных в Дубае голых россиянок

Дочь олигарха опровергла Лайфу, что находилась среди задержанных в Дубае голых россиянок

Консул планирует посетить девушек 6 апреля.

Напомним, возмущение властей Дубая вызвала фотосессия с участием голых девушек на балконе одного из небоскрёбов. Скандальное видео появилось в соцсетях 3 апреля — его сняли очевидцы с другого здания. В итоге участниц съёмки задержали, изначально сообщалось, что среди них было восемь россиянок, однако затем в Посольстве РФ Лайфу опровергли эту информацию. Задержанных девушек ожидает довольно суровое наказание — тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей).

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

МИД РФ рекомендовал США озаботиться неприемлемым поведением Киева

сегодня в 13:31

После скандальной "голой фотосессии" в Дубае задержали российского IT-предпринимателя

сегодня в 13:59

Дипломаты уточнили, что россиянок нет среди задержанных в Дубае за "голую фотосессию"

сегодня в 13:32

Путин подписал закон, позволяющий ему вновь баллотироваться на пост президента

сегодня в 13:48

Автоюрист оценил новый способ ограничить скорость водителей: Разве Эдварда Била остановили 500 штрафов?

сегодня в 13:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1