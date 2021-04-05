Одиннадцать задержанных после "голой фотосессии" в Дубае девушек оказались украинками
Консул посетит их 6 апреля.
Фото © Соцсети
Одиннадцать девушек из числа задержанных после "голой фотосессии" в Дубае оказались украинками. Об этом сообщил пресс-секретарь МИДа Олег Николенко.
"По предварительной информации, среди задержанных — одиннадцать гражданок Украины. Украинское консульство в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями для обеспечения соблюдения прав украинок и выяснения всех обстоятельств этого дела", — приводит агентство УНИАН слова дипломата.
Консул планирует посетить девушек 6 апреля.
Напомним, возмущение властей Дубая вызвала фотосессия с участием голых девушек на балконе одного из небоскрёбов. Скандальное видео появилось в соцсетях 3 апреля — его сняли очевидцы с другого здания. В итоге участниц съёмки задержали, изначально сообщалось, что среди них было восемь россиянок, однако затем в Посольстве РФ Лайфу опровергли эту информацию. Задержанных девушек ожидает довольно суровое наказание — тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей).
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