После скандальной "голой фотосессии" в Дубае задержали российского IT-предпринимателя
В компании бизнесмена уверены, что к съёмкам он отношения не имеет.
Алексей Концов. Фото © Involta
Одним из задержанных после откровенной фотосессии в Дубае стал российский IT-предприниматель Алексей Концов. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе компании Involta, которую возглавляет бизнесмен.
"Да, мы подтверждаем, что Алексея задержали в Дубае, в это время он находился там на отдыхе. К данной фотосессии он не имеет никакого отношения. Знаем только, что его задержали незаконно", — отметили в компании.
Концова обвиняют в нарушении общественных норм морали, однако родственники и друзья бизнесмена переживают, что в силу суровых законов ОАЭ его могут привлечь по более тяжёлым статьям. В Involta добавили, что сейчас держат связь с МИД РФ и российским консульством в Дубае и всеми силами пытаются помочь предпринимателю юридически.
По данным источника Лайфа, Концов подозревается в организации всего мероприятия. Ему придётся остаться для дальнейшего разбирательства. Что касается девушек, то их, вероятнее всего, депортируют в ближайшее время. Источник добавил, что все они русские, но не являются гражданками РФ.
Напомним, возмущение властей Дубая вызвала фотосессия с участием голых девушек на балконе одного из небоскрёбов. Скандальное видео появилось в соцсетях 3 апреля — его сняли очевидцы с другого здания. В итоге участниц съёмки задержали, изначально сообщалось, что среди них было восемь россиянок, однако затем в Посольстве РФ Лайфу опровергли эту информацию. Задержанных девушек ожидает довольно суровое наказание — тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей).
Только разделись — и сразу в тюрьму: что известно о моделях, которых сняли голыми на балконе в Дубае
Лента новостей
Одиннадцать задержанных после "голой фотосессии" в Дубае девушек оказались украинками
сегодня в 13:50
Путин подписал закон, позволяющий ему вновь баллотироваться на пост президента
сегодня в 13:48
Автоюрист оценил новый способ ограничить скорость водителей: Разве Эдварда Била остановили 500 штрафов?
сегодня в 13:40
Выбор редакции
Россиянам рассказали, кто должен платить "налог на огород"
"Простое ДТП": Сын российского миллионера на БМВ влетел в авто судьи на трассе под Волгоградом
Одиннадцать задержанных после "голой фотосессии" в Дубае девушек оказались украинками
Путин подписал закон о "гаражной амнистии"
Путин подписал закон, позволяющий ему вновь баллотироваться на пост президента
Комментариев: 0