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После скандальной "голой фотосессии" в Дубае задержали российского IT-предпринимателя

В компании бизнесмена уверены, что к съёмкам он отношения не имеет.

5 апреля 2021, 13:59
<p>Алексей Концов. Фото © <a href="https://involta.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Involta</a></p>

Алексей Концов. Фото © Involta

Одним из задержанных после откровенной фотосессии в Дубае стал российский IT-предприниматель Алексей Концов. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе компании Involta, которую возглавляет бизнесмен.

"Да, мы подтверждаем, что Алексея задержали в Дубае, в это время он находился там на отдыхе. К данной фотосессии он не имеет никакого отношения. Знаем только, что его задержали незаконно", — отметили в компании.

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Концова обвиняют в нарушении общественных норм морали, однако родственники и друзья бизнесмена переживают, что в силу суровых законов ОАЭ его могут привлечь по более тяжёлым статьям. В Involta добавили, что сейчас держат связь с МИД РФ и российским консульством в Дубае и всеми силами пытаются помочь предпринимателю юридически.

По данным источника Лайфа, Концов подозревается в организации всего мероприятия. Ему придётся остаться для дальнейшего разбирательства. Что касается девушек, то их, вероятнее всего, депортируют в ближайшее время. Источник добавил, что все они русские, но не являются гражданками РФ.

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Напомним, возмущение властей Дубая вызвала фотосессия с участием голых девушек на балконе одного из небоскрёбов. Скандальное видео появилось в соцсетях 3 апреля — его сняли очевидцы с другого здания. В итоге участниц съёмки задержали, изначально сообщалось, что среди них было восемь россиянок, однако затем в Посольстве РФ Лайфу опровергли эту информацию. Задержанных девушек ожидает довольно суровое наказание — тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей).

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Только разделись — и сразу в тюрьму: что известно о моделях, которых сняли голыми на балконе в Дубае

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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