После скандальной "голой фотосессии" в Дубае задержали российского IT-предпринимателя

Одним из задержанных после откровенной фотосессии в Дубае стал российский IT-предприниматель Алексей Концов. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе компании Involta, которую возглавляет бизнесмен.

"Да, мы подтверждаем, что Алексея задержали в Дубае, в это время он находился там на отдыхе. К данной фотосессии он не имеет никакого отношения. Знаем только, что его задержали незаконно", — отметили в компании.

Концова обвиняют в нарушении общественных норм морали, однако родственники и друзья бизнесмена переживают, что в силу суровых законов ОАЭ его могут привлечь по более тяжёлым статьям. В Involta добавили, что сейчас держат связь с МИД РФ и российским консульством в Дубае и всеми силами пытаются помочь предпринимателю юридически.

По данным источника Лайфа, Концов подозревается в организации всего мероприятия. Ему придётся остаться для дальнейшего разбирательства. Что касается девушек, то их, вероятнее всего, депортируют в ближайшее время. Источник добавил, что все они русские, но не являются гражданками РФ.

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